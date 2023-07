Calabria, "Guardate com'è ridotta la spiaggia di Scalea": l'inaspettata segnalazione scatena rabbia e dispiacere

Calabria, la spiaggia di Scalea è ridotta malissimo: ecco cos'è successo secondo la segnalazione di un TikToker

La Calabria è una regione italiana con una bellissima costa sul Mar Ionio e sul Mar Tirreno. Ci sono molti posti incantevoli dove ci si può godere il mare e le spiagge. In primo luogo, Tropea. Questa affascinante cittadina costiera è famosa per la sua spiaggia di sabbia bianca, il mare cristallino e l'iconica vista panoramica dalla "Rocca". Le spiagge più popolari includono la Spiaggia di Tropea e la Spiaggia dell'Isola. Un'altra area di straordinaria bellezza naturale, con scogliere a picco sul mare, baie nascoste e spiagge di sabbia bianca è Capo Vaticano. La sua Spiaggia di Grotticelle è una delle più famose e affascinanti di tutta la regione del Sud Italia.

E ancora, di luoghi dove fare il bagno in Calabria ve ne sono di svariati: Zambrone (con spiagge tranquille e baie appartate, perfette per rilassarsi e godersi il mare), Pizzo Calabro (famosa per il suo delizioso gelato "Tartufo di Pizzo"), Diamante (conosciuta come la "Perla del Tirreno", grazie alle sue spiagge spettacolari e al famoso lungomare adornato con murales artistici), Capo Rizzuto (con spiagge e calette, perfette ideali per gli amanti del mare e del snorkeling) e Praia a Mare (con la celebre spiaggia dell'Arcomagno, nota per la sua grotta e la roccia a forma di arco).

Scilla, pur essendo principalmente famosa per la sua affascinante città vecchia e il castello, offre anche spiagge e acque mozzafiato. Lo stesso discorso vale per Capo Colonna: qui si può visitare il Tempio di Hera Lacinia, situato su una scogliera panoramica, ma ci si può poi rilassare sulla spiaggia. Naturalmente questi sono solo alcuni dei luoghi meravigliosi dove si può trascorrere una piacevole giornata al mare in Calabria. La regione offre una varietà di spiagge e paesaggi spettacolari, che la rendono un'ottima meta per gli amanti del mare e della natura. Tra i posti incantevoli vi è anche Scalea.

Calabria, disastro sulla spiaggia di Scalea: la testimonianza virale di un TikToker

Scalea è una graziosa cittadina sulla costa tirrenica della Calabria. Nonostante sia una località turistica relativamente piccola, offre diverse attrazioni interessanti e luoghi da esplorare. In particolare, il centro storico è caratterizzato da stradine tortuose, antiche architetture e incantevoli piazze. Si possono fare passeggiate per le stradine e scoprire angoli pittoreschi della città. È chiaro però che le spiagge sono la principale attrazione della città, dato che presentano sabbia dorata e mare cristallino. Tra quelle più popolari ci sono la la Spiaggia di Santa Domenica Talao e la Spiaggia delle Sirene.

Eppure, pare proprio che negli ultimi giorni la situazione sia piuttosto critica. L'utente di TikTok @nevada_65 ha pubblicato un video nel quale la spiaggia appare completamente 'vittima' del mare. Una mareggiata quasi senza precedenti l'ha, da un lato, ridotta moltissimo, dall'altro resa piena di legnetti, alghe e sporcizia. Vedere un luogo tanto incantevole ridotto così fa davvero male. La rabbia proviene dal fatto che probabilmente è tutta colpa nostra di quest'emergenza climatica... E il dispiacere è tanto.

