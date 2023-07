Bar, all'ingresso spunta un cartello perfetto contro i clienti dipendenti dallo smartphone: "Qui ci pensiamo noi a..."

Davanti ad un bar compare un cartello a dir poco perfetto per tutti coloro i quali, pur stando al tavolo con amici preferiscono interagire con il loro smartphone: ecco cosa recita

Stare al cellulare quando si è con gli amici al bar può essere considerato poco educato e può influire negativamente sull'esperienza sociale condivisa. Essere concentrati sullo smartphone anziché partecipare alle conversazioni e alle attività con gli altri può farli sentire trascurati e poco importanti. Inoltre, quando tutti sono concentrati sul proprio telefono, la dinamica del gruppo può diventare frammentata e la comunicazione può risultare sempre più difficile. Sappiamo tutti, infatti, che mantenere il contatto visivo è un elemento importante della comunicazione e delle relazioni umane.

Insomma, sebbene i dispositivi mobili abbiano il loro ruolo, è essenziale mantenere un certo livello di interazione visiva con gli amici. Trascorrere del tempo con loro dovrebbe essere un'occasione per creare ricordi e condividere momenti speciali. Se si è troppo concentrati sul cellulare, si potrebbero perdere queste opportunità. Infatti, passare ore a leggere e rispondere a messaggi o a navigare sui social media può portare a fraintendimenti o a risposte tardive nelle conversazioni faccia a faccia. Così, qualora si sia costantemente concentrati sul cellulare, si rischia di isolarsi sempre di più (e anche venire isolati appositamente).

Naturalmente, ci sono momenti in cui è normale utilizzare il telefono quando si è con gli amici, ad esempio per mostrare una foto o condividere qualcosa di interessante. Tuttavia, è importante trovare un equilibrio e rispettare il tempo e l'attenzione degli altri membri del gruppo. Cercare di essere consapevole del proprio uso del cellulare e cercare di godersi appieno la compagnia degli amici quando si sta insieme a loro. Proprio di questa scuola di pensiero è un certo bar...

Bar, ecco il cartello contro chi usa lo smartphone selvaggiamente: fa ridere, ma anche riflettere

La pagina Instagram @cartellidivertenti fornisce sempre degli interessanti spunti di riflessione in merito a quello che si trova scritto in giro per strada, davanti a bar, caffetterie, locali, benzinai e chi più ne ha, più ne metta. In particolare oggi è proprio all'ingresso di quella che sembrerebbe una vineria, o comunque un bar, che appare un messaggio comico, di quelli che fanno ridere, ma anche riflettere.

Le parole scritte accuratamente su un tagliere recitano: "Non abbiamo il wi-fi, ma abbiamo il video buono. Dopo due bicchieri 'navighi' che è un piacere". In effetti, è proprio lo spirito giusto per far sì che i clienti possano condividere tra di loro del tempo di qualità. A volte è più bello entrare in posti dove il cellulare non prende affatto ed essere 'costretti' a parlare con le persone sedute al tavolo con voi. Non siete d'accordo?

