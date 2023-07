Negozio, all'entrata spunta un avviso di trasferimento con un errore terrificante: perché nella nuova sede non ci andrà nessuno

Il proprietario di un negozio avverte i propri clienti del suo trasferimento, ma il modo in cui lo fa è tragicomico: ecco perché

Comunicare il trasferimento di un negozio ai clienti è un passo importante per mantenere la fiducia e la fedeltà della clientela durante questa transizione. Un suggerimento efficace è quello di avvisare le persone del trasferimento con ampio anticipo rispetto alla data effettiva del cambiamento. In questo modo, avranno il tempo di prepararsi e di adattarsi alla nuova ubicazione. Per effettuare questa comunicazione, inoltre è opportuno utilizzare una combinazione di canali differenti, come e-mail, SMS, telefonate, social media (sui quali magari pubblicare foto e video della nuova sede in anteprima) e comunicati stampa per raggiungere tutti o quasi.

Il messaggio inviato ovviamente deve essere chiaro, conciso e diretto. In esso deve essere contenuto il motivo del trasferimento e i vantaggi che potrebbe comportare per i clienti (ad esempio, una posizione migliore, più spazio, parcheggio facile, ecc.). A questo punto bisogna anche indicare chiaramente l'indirizzo, il numero di telefono e altre informazioni utili sulla nuova sede del negozio. Se possibile, fornire indicazioni stradali e opzioni di trasporto pubblico per facilitare il raggiungimento del nuovo punto vendita sarebbero due strade da percorrere.

Per incentivare i clienti a visitare il nuovo negozio, si possono anche offrire promozioni speciali di lancio o sconti esclusivi per un periodo limitato. In generale, è essenziale non dimenticare di ringraziare i clienti per il loro sostegno e la loro fedeltà al vecchio negozio, esprimendo la propria gratitudine e spiegando quanto sia importante la loro presenza anche nella nuova sede. Comunicare il trasferimento di un'attività in modo accurato e attento può aiutare a mantenere una relazione positiva con i propri clienti e a incoraggiarli a seguire il business in questione nella sua nuova avventura.

Negozio, un cartello che spunta all'entrata potrebbe preoccupare i clienti: "Ci siamo trasferiti a..."

Ad un negozio non meglio identificato di una città italiana è accaduto proprio questo: la necessità di comunicare un trasferimento. Probabilmente il proprietario ha seguito tutto l'iter che vi abbiamo sopra descritto, tuttavia, il messaggio mandato non è stato chiaro al 100% in merito alla destinazione. Curiosi di scoprire l'avviso lasciato davanti alla passata attività per presentare la nuova e perché questo dovrebbe far scappare anche i clienti più affezionati?

Ebbene, le parole del comunicato (pubblicato su Instagram da @cristiano.militello) recitano: "Gentili clienti, ci siamo trasferiti al fronte (dove prima c'era la banca affianco al panificio), in via Nazionale 605". A volte una preposizione può cambiare tutto il senso di una frase. Sembra quasi che questo negozio si sia trasferito in una zona di guerra (al fronte), quando in realtà - probabilmente - si è spostato solo 'di' fronte. Ironicamente viene da chiedersi: quanti clienti sarebbero disposti a scendere in battaglia per questo store?

