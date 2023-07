Bar, all'ingresso compare un cartello perfetto contro gli indecisi: "Ecco cosa vi capiterà se non entrate"

Bar, davanti all'ingresso spunta un cartello esilarante che convincerebbe anche il più indeciso ad entrare: ecco perché

Attirare clienti è fondamentale per il successo di qualsiasi attività commerciale. Una strategia da considerare per attirare più clienti per un bar è sicuramente sfruttare il potere di internet e dei social media per raggiungere un vasto pubblico. Creare una presenza online solida tramite un sito web ben progettato, blog, account sui social media e annunci pubblicitari online mirati è essenziale. Un altro modo per far sì che le persone siano invogliate ad entrare in un locale è anche la presenza di offerte speciali, sconti e promozioni. Soprattutto quelle limitate nel tempo possono creare un senso di urgenza e spingere i potenziali clienti ad agire rapidamente.

Il contatto con il proprio bacino d'utenza è poi fondamentale: ricompensare i clienti fissi con degli sconti, incentiverà sempre il loro ritorno e li incoraggerà a spendere di più. Un'altra strategia, più 'moderna' è quella di cercare collaborazioni con gli influencer che raggiungano il tuo stesso pubblico di riferimento. Le partnership possono aiutarti a espandere la tua visibilità e a raggiungere nuove persone. Ovviamente un servizio eccellente è la base per fidelizzare il pubblico e ricevere referenze positive anche tramite recensioni sul web.

Spesso i commercianti non si soffermano su un aspetto: quello dell'innovazione. Mantenere il proprio business rilevante e competitivo introducendo nuovi prodotti o servizi, migliorando quelli esistenti e adattando la propria offerta alle tendenze del mercato è una delle poche maniere per essere considerati. Se si è a capo di un'azienda locale, poi, partecipare a eventi della comunità, sponsorizzare attività locali e collaborare con altre imprese per aumentare la propria visibilità è un punto da non tralasciare. Che cosa manca a questo quadro?

Bar, la scritta sulla lavagnetta è a prova di indecisi: cosa indicano le frecce

Perché un bar funzioni, oltre a tutto ciò di cui abbiamo parlato sopra che sostanzialmente si riassume con qualità di prodotti e servizi, ma anche capacità di rinnovarsi e di guardare al di là del proprio orticello, è importante avere un luogo fisico che sia carino e ben curato, un ambiente attraente e invitante. Molti credono che basti un interno intrigante, ma in realtà tutto comincia dall'esterno, dall'insegna e dal modo in cui si presenta l'edificio che ospita il locale.

In particolare, deve pensarla così un commerciante (segnalato dalla pagina Instagram @cartellidivertenti) che ha utilizzato una lavagnetta in legno per stenografare un messaggio convincente e geniale per attirare i clienti al suo bar. La scritta è composta da alcune frecce laterali che indicano il bar e sotto cui appare l'invito ad entrare: "Vino, aperitivi, taglieri e panini". Sopra invece, vi sono delle frecce che proseguono dritto e condurranno le persone che leggono a un triste destino: "Mondo crudele". Non credete che sia una geniale strategia di marketing contro gli indecisi?

