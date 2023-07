"Vacanza paradisiaca, ma economica a due passi dall'Italia? Vi dico io dove andare": il racconto virale di un TikToker

Un TikToker di viaggi consiglia una vacanza bellissima e poco dispendiosa non lontana dall'Italia: ecco dov'è stato e quanto ha speso

Se state cercando una vacanza economica in un Paese estero vicino all'Italia, ci sono diverse opzioni interessanti che potreste considerare. In primis, la Croazia che è facilmente raggiungibile dalla nostra nazione e offre bellissime spiagge lungo la costa dell'Adriatico. Città come Dubrovnik, Spalato e Zara regalano affascinanti centri storici, mentre le isole croate come Hvar e Brac sono famose per le loro acque cristalline e i paesaggi mozzafiato. Anche la Slovenia è un luogo non troppo distante, noto per la sua natura incontaminata, laghi e montagne. Il lago di Bled e la capitale Lubiana sono mete popolari e bellissime.

Qualora siate alla ricerca di una vacanza economica e piena di cultura, la Grecia potrebbe essere un'ottima scelta. Le isole come Corfù, Creta e Rodi offrono spiagge meravigliose e una ricca storia. Anche Malta è una buona opzione: l'isola del Mediterraneo regala una storia antica e paesaggi suggestivi. Qui si possono visitare le città di Valletta e Medina, esplorare le loro antiche rovine e rilassarsi sulle loro spiagge.

La Tunisia resta un'opzione economica per una vacanza al di fuori dell'Europa. Potreste visitare luoghi come Tunisi, Cartagine e Sidi Bou Said, oltre a godervi le sue spiagge sul Mar Mediterraneo. Infine, c'è il Montenegro: questo paese balcanico è pieno di coste spettacolari, come la baia di Kotor, e paesaggi montani mozzafiato. È una destinazione emergente ed economica. Eppure, di recente, sta andando di moda un nuovo luogo da esplorare che è davvero interessante e a basso budget. Ce lo racconta un TikToker.

TikToker consiglia una vacanza estera, ma economica: ecco il luogo perfetto

"Vacanza paradisiaca, ma economica a due passi dall'Italia? Allora questo posto fa per te", così inizia il TikToker @bechirmornagui, svelando infine la destinazione. "Ci troviamo a Saranda, in Albania, dove il costo di un alloggio l'ho pagato solamente 13 euro a notte. Ed erano compresi addirittura la palestra e il parcheggio privato. Noleggiare un'auto per vedere le spiagge più belle, costava solamente 30 euro al giorno, mentre per una cena di pesce con antipasto e primo ve la caverete con 20 euro", racconta con sommo stupore.

In didascalia al video poi, racconta le ulteriori spese da effettuare, specificando come ultimamente l'Albania costi leggermente in più rispetto al passato. "La sim con 40 giga costa 20€, 2 lettini e un ombrellone al lido variano dai 15 ai 20€, mentre quello vip costa 70€ con capienza di 4 persone. Prenotando l’aereo un mese prima si pagano soli 100€ andata e ritorno (zaino+ valigia 10 kg), mentre le escursioni in barca costano 25/30€". Insomma, i prezzi sono accessibilissimi. Non trovate anche voi che sia giunto il momento di andare a Saranda?

