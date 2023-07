Roma, davanti a una buca in strada spunta un messaggio comico: "Potete utilizzarla come..."

Roma, in strada spunta una buca mai riparata da oltre 5 mesi, così qualcuno ha lasciato un cartello molto eloquente: ecco cosa c'è scritto

Roma, la capitale d'Italia, è una città ricca di storia, arte e cultura. Ci sono tantissime attrazioni da visitare, e alcune delle più famose e imperdibili includono il Colosseo (iconico anfiteatro romano), il Foro Romano (che era il centro politico, religioso e sociale dell'antica Roma), Piazza di Spagna e la Scalinata di Trinità dei Monti (un luogo popolare per passeggiare, fare shopping e ammirare l'architettura). Non si può poi evitare di vedere in Capitale la Fontana di Trevi, una delle più grandi e famose del mondo, nella quale è tradizione gettare una monetina portafortuna.

Altre attrazioni ancora sono il Pantheon (antico tempio romano), la Città del Vaticano (sede della Chiesa Cattolica e di alcuni dei tesori artistici più importanti del mondo, come la Basilica di San Pietro e la Cappella Sistina con gli affreschi di Michelangelo), Piazza Navona (famosa per le sue tre splendide fontane e l'atmosfera vivace con artisti di strada e caffè all'aperto) e Villa Borghese (un grande parco pubblico che offre aree verdi, giardini, laghetti, musei e viste panoramiche della città). Naturalmente queste sono solo le principali opere d'arte che offre Roma. Ce ne sono altre, invece, più 'fai-da-te'.

Roma, spunta un cartello esilarante davanti a una buca: "Ormai sono 5 mesi che non la riparano..."

Le buche sulle strade di Roma sono un problema per i residenti e i visitatori della città. Il deterioramento delle infrastrutture stradali può causare avvallamenti, rendendo le vie irregolari e pericolose per la circolazione dei veicoli e dei pedoni. Il problema è spesso collegato all'invecchiamento delle strade, alle condizioni meteorologiche, all'usura del manto stradale e alla manutenzione inadeguata. Inoltre, anche i lavori di scavo e le riparazioni delle tubature sotterranee possono contribuire alla formazione di buche più o meno grandi.

Per risolvere il problema delle buche, le autorità di Roma dovrebbero impegnarsi in un piano di manutenzione e riparazione delle strade più efficace. Ciò può comportare la riqualificazione delle strade esistenti, la realizzazione di lavori di manutenzione preventiva e l'implementazione di soluzioni a lungo termine per migliorare le infrastrutture stradali. A volte questo impegno c'è, altre volte manca del tutto e si creano episodi come quello che raccontiamo oggi.

La pagina Instagram @welcometofavelas_4k, da sempre molto attenta a quello che accade in Italia di strambo, ha pubblicato un post all'interno del quale mostra una foto di una buca e un cartello comico lasciato da qualcuno che recita: "Visto che dopo 5 mesi non siamo riusciti a ripararla, potete utilizzarla come ce**o alla turca". Il messaggio fa indubbiamente ridere, ma ahinoi anche riflettere.

