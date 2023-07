Padrona riprende il suo cane mentre prova a fare ginnastica: quello che succede è esilarante, ma prevedibile

Una padrona fa un video al suo cane mentre prova a fare ginnastica: ciò che succede dopo è esilarante, ma prevedibile

I cani che fanno ginnastica possono essere un'immagine divertente e insolita da avere! Questi animali non praticano ginnastica nel senso tradizionale come gli esseri umani, tuttavia ci sono alcune attività fisiche e sportive che possono coinvolgere per mantenersi attivi, sani e divertirsi. Ad esempio c'è la corsa: i nostri amici a quattro zampe amano correre e possono essere ottimi compagni per una camminata veloce mattutina o serale. L'esercizio aerobico aiuta a mantenere il loro cuore in salute e ad aumentare la loro resistenza.

Anche lanciare la palla e farla rincorrere dal cane è un ottimo modo per farlo muovere e fare esercizio. Alcuni cuccioli adorano il gioco del recupero e saranno felici di correre su e giù per prendere l'oggetto. Per i più esperti c'è anche l'agility, un popolare sport canino in cui l'animale corre attraverso un percorso con ostacoli come tunnel, salti, passerelle, e altro ancora. Questo allenamento richiede agilità e coordinazione e può essere quello che è più vicino a una ginnastica per i cani. Certi esemplari, poi, adorano nuotare e questo può essere un ottimo modo per mantenere i loro muscoli in forma senza mettere pressione sulle articolazioni.

Il trekking è un'altra ottima attività fisica sia per i padroni che per i propri amici a quattro zampe. Infine, c'è la doggy dance, un ballo in cui il cane esegue movimenti e comandi in coordinazione con il proprietario. Questo può essere un modo divertente per stimolare la mente e il corpo del cucciolo. Stavolta però, il cane in questione fa proprio ginnastica nel senso stretto del termine.

Un cane prova a fare ginnastica, ma non finisce bene: le immagini esilaranti fanno il giro del web

La pagina di TikTok @pubity è nota per pubblicare spesso dei video di animali divertenti. In uno postato qualche ora fa, si vede un cane fare ginnastica. Sì, avete capito bene! Ma procediamo con ordine nel descrivere il contenuto della clip. All'interno della stessa c'è una vera e propria classe di ginnastica che sta svolgendo la propria lezione all'aperto, a suon di musica ed estrema coordinazione dei suoi partecipanti. Leggermente più indietro salta fuori un cagnolone marrone.

Quest'ultimo di certo non fa ginnastica nel senso stretto del termine, tuttavia, si rotola sulla schiena a ritmo e rende la scena a dir poco epica ed esilarante. I cani, in genere, assumono questo comportamento per diversi motivi, alcuni dei quali possono essere collegati all'istinto naturale (lo fanno per una questione di comodità) e al carattere dell'animale che spesso si sottomette in maniera giocosa dimostrando una certa fiducia nel proprio padrone.

LEGGI ANCHE: Roma, davanti a una buca in strada spunta un messaggio comico: "Potete utilizzarla come..."