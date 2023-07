Bagno pubblico, all'interno compare un cartello rivolto alle donne: "Care, prima di dire 'brutto' a un uomo ricordate che..."

Bagno pubblico, in uno di essi spunta un cartello riferito totalmente alle donne: ecco cosa dovrebbero pensare prima di dire ad un uomo che sia brutto

I bagni pubblici possono variare notevolmente in base al luogo e al paese in cui si trovano. Alcuni sono particolari per la loro architettura, design o servizi offerti. Ad esempio, in Giappone, questi luoghi sono noti per essere estremamente puliti e ben organizzati. Alcune toilette nipponiche sono dotati di funzioni avanzate, come sedili riscaldati, spruzzi d'acqua per la pulizia e pannelli di controllo per regolare la temperatura dell'acqua. In certi vi è anche l'opzione per riprodurre musica o rumori per garantire la privacy dell'utente. Insomma, una pratica decisamente inusuale.

In alcune parti del mondo, come ad esempio in Scandinavia, sono comuni i bagni pubblici all'aperto. Questi possono essere situati in luoghi panoramici o vicino a laghi e fiumi, offrendo una vista mozzafiato durante l'uso. Più comune, invece, per alcuni luoghi turistici avere toilette tematiche, decorate con un design particolari che riflettono la cultura locale o il tema dell'attrazione stessa. Molte città progressiste regalano invece bagni pubblici ecologici progettati per essere sostenibili e ridurre l'impatto ambientale, attraverso tecniche di riciclaggio delle acque, energia solare e materiali ecologici.

Diverse città hanno installato bagni pubblici d'arte, dove i bagni stessi sono concepiti come opere d'arte, con murales, sculture o altri elementi artistici, mentre in altre località esistono bagni pubblici con tecnologie avanzate come sensori di movimento per azionare rubinetti e asciugamani, o addirittura sistemi automatizzati di pulizia e sanificazione. Insomma, ogni bagno è diverso dall'altro. Quello di oggi è davvero speciale per un cartello che c'è al suo interno.

Bagno pubblico, nella toilette femminile c'è un cartello esilarante che racconta un'indiscussa verità

Se in Giappone capita di trovare nei bagni femminili anche piastre per capelli o materiali per riacconciare la chioma, in Italia è difficile che ciò accada. Al massimo in qualche location più lussuosa possono capitare dei tamponi igienici. Nella toilette che prendiamo in esame oggi (e che purtroppo non sappiamo in quale città sia situata) appare poi un cartello davvero singolare che racconta una grande verità. Curiosi di scoprire cosa devono ricordare le donne quando dicono a un uomo che è brutto?

Il cartello, che viene dalla pagina Instagram di @cristiano.militello, recita: "Care donne, prima di dire 'brutto' a un uomo, ricordate che lui non si trucca e voi sì". La frase, in effetti, fa ridere, soprattutto considerando il fatto che la scritta è posta proprio nelle vicinanze dello specchio. Tuttavia, le parole che si leggono non sono certo fasulle. È vero che buona parte delle donne si trucca per nascondere le imperfezioni. È altrettanto vero, però, che al giorno d'oggi capita anche che molti uomini lo facciano. E va benissimo così!

