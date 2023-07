Finlandia, TikToker testimonia un'usanza stranissima del posto: "Qui vanno a scuola conciati così"

In Finlandia c'è qualcosa che indossano, o meglio che non indossano per andare a scuola: ecco l'usanza stranissima descritta da una TikToker

La Finlandia è un Paese con una ricca cultura e tradizioni uniche. Tra gli usi e costumi più significativi della nazione vi è la sauna, un momento di relax e socializzazione per le persone del posto. Ci sono luoghi del genere in quasi tutte le case, nelle aziende e in pubblico. I finlandesi, poi, amano celebrare le feste nazionali come quella della Midsommar (Midsummer), Pasqua, Natale e il Giorno dell'Indipendenza il 6 dicembre. In generale, la cultura degli abitanti di questo Stato europeo è legata alla natura e alla semplicità: essi apprezzano la vita all'aria aperta, passano molto tempo nella natura e godono delle attività che si svolgono fuori casa come la pesca, l'escursionismo e lo sci.

La cucina finlandese è caratterizzata da piatti semplici, come pesce, patate, pane di segale, bacche e funghi selvatici. Alcuni cibi tipici includono lo "kalakukko" (torta di pesce) e il "karjalanpiirakka" (kareliano), una specie di pasticcino ripieno. La lingua unica, appartenente alla famiglia delle lingue finniche, è il finlandese e può essere difficile da imparare per gli stranieri. Nonostante ciò questo popolo risulta essere molto ospitale e disposto ad insegnare il proprio idioma ai turisti.

I finlandesi, malgrado il forte senso di accoglienza, apprezzano anche la loro privacy e il loro spazio personale. Possono essere riservati e amano trascorrere del tempo in solitudine, pur non rinunciando ad attività sociali come la scuola (ovviamente). A tal proposito la Finlandia ha un alto tasso di alfabetizzazione e i suoi abitanti amano la lettura: i libri sono considerati un prezioso tesoro. Il sistema educativo qui è molto noto perché incentrato sull'uguaglianza di accesso e opportunità per tutti gli studenti. Ma questi ultimi... Come vanno conciati a scuola? Siamo pronti a svelarvelo.

Finlandia, "Ecco come si conciano gli studenti per andare a scuola", parola di influencer!

La TikToker di viaggi Camilla Denti, nota come @cami.ontheroad, ha pubblicato un video in cui racconta quattro usanze stranissime della Finlandia. In primo luogo, qui adornano tantissimo le finestre e può capitare addirittura che alcune vecchine approfittino di questo tipo di abbellimento per spiare chi c'è fuori senza essere viste. In secondo luogo, arriva la notizia choc sulla scuola: "A scuola in Finlandia si va in calzini! E ovviamente la scuola è gratis, tutto gratis!". Insomma, le persone girano per i corridoi senza scarpe!

Un'altra curiosità è questa: "In Finlandia per ogni facoltà c'è un colore diverso di pantaloni che viene attentamente adornato da toppe che indicano in quanti bar una persona ha bevuto!". E, infine, "'guarda il mare' in finlandese ha un suono che in italiano risulta come 'ca**o me**a'". Voi lo sapevate?

