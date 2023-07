Milano, trova un'auto parcheggiata malissimo e incolla un biglietto surreale sul parabrezza: "Oggi adesivo, domani..."

Milano, una macchina parcheggiata malissimo indispone un uomo che vi lascia sopra un adesivo: ecco cosa c'è scritto

Milano è una città vibrante e moderna, con una ricca storia e cultura. Ci sono molte attrazioni interessanti da visitare, dal Duomo (imponente cattedrale gotica e simbolo della città) alla Galleria Vittorio Emanuele II (una delle più antiche e affascinanti al mondo, famosa per la sua architettura e per essere un centro di shopping di lusso). Non mancano poi il Teatro alla Scala per gli appassionati di opera, il Castello Sforzesco per chi ama girare tra musei, opere d'arte e spazi verdi e la Pinacoteca di Brera che ospita capolavori di Raffaello, Caravaggio e Mantegna.

Ovviamente, Milano è anche una città da vivere a 360 gradi, tra i Navigli (un quartiere pittoresco con canali e canottieri, noto per la sua vivace attività notturna e ristoranti affacciati sull'acqua) e Parco Sempione (un grande polmone verde al centro, ideale per rilassarsi, fare una passeggiata o fare un picnic). Quelle citate sono solo alcune delle attrazioni più popolari del capoluogo lombardo che resta una meta interessante e dinamica per i visitatori. Ma com'è parcheggiare in città?

Milano, il parcheggio selvaggio provoca la comparsa di un bigliettino esilarante: cosa succederà la prossima volta a quest'uomo

Parcheggiare a Milano può essere una sfida, soprattutto nelle zone centrali della città. Tuttavia, ci sono diverse opzioni di parcheggio disponibili per i residenti e i visitatori, come i luoghi di sosta a pagamento, presenti sia in centro città che in altre zone. Questi luoghi possono essere sia in superficie che sotterranei e costare in maniera differente, ovviamente. Alcuni hotel, centri commerciali e strutture private offrono poi servizi di parcheggio a pagamento per i loro clienti e questa può essere un'opzione comoda, specialmente se si deve parcheggiare per lunghe ore.

Più rari, ma comunque presenti, sono alcuni parcheggi pubblici in diverse zone della città. Questi possono essere una buona opzione se si desidera parcheggiare per un breve periodo e visitare le attrazioni vicine. Di certo, comunque, niente è conveniente come utilizzare il trasporto pubblico o esplorare la città in bicicletta con l'utilizzo del servizio di bike-sharing di Milano, chiamato BikeMi. Qualcuno dovrebbe imparare che, alle volte, è necessario...

Ad esempio la persona che ha parcheggiato quest'auto (segnalata dalla pagina Instagram @parcheggiodastr***o). Il veicolo è infatti posto in un luogo vietato. Così, qualcuno ha pensato di vendicarsi lasciando un adesivo che recita: "Qui è vietato parcheggiare. Metti in pericolo gli altri. E per la tua auto... Oggi adesivo, domani polizia". Le parole, come anche il gestore del profilo social fa notare, sono severe, ma giuste. Bisogna sempre ricordarsi di rispettare chi ci sta attorno!

LEGGI ANCHE: Un gatto vede un orso per la prima volta nella sua vita: la sua reazione è incredibile