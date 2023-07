Un gatto vede un orso per la prima volta nella sua vita: la sua reazione è incredibile

Un adorabile gatto ha incontrato un orso per la prima volta: dato che non gli era mai capitato la sua faccia è tutta da ridere!

L'interazione tra un gatto e un orso non è una situazione naturale, poiché questi animali occupano habitat completamente diversi e hanno abitudini e comportamenti sociali totalmente differenti. Gli orsi sono animali selvatici e predatori, mentre i gatti, soprattutto quelli domestici, hanno un comportamento più sfuggente e territoriale. In natura, i primi non incontrano abitualmente i secondi perché vivono in ambienti differenti, con gli orsi che prediligono ambienti boschivi o montani e i gatti (quelli selvatici almeno) che sono più comuni in zone come savane, praterie o foreste aperte.

Se mai si verificasse un incontro tra un orso e un gatto, l'istinto naturale del primo sarebbe quello di considerare il secondo come preda potenziale. Gli orsi sono animali carnivori e potrebbero vedere il felino come una possibile fonte di cibo. Pertanto, è importante evitare qualsiasi situazione in cui questi animali potrebbero interagire, poiché potrebbe essere molto pericoloso per il micio di turno. Inoltre, è importante ricordare che gli orsi sono animali selvatici protetti in molte regioni e la loro interazione con esseri umani o animali domestici dovrebbe essere evitata per garantire la sicurezza di entrambe le parti. Tuttavia, alle volte è impossibile preventivare quando un orso ci apparirà davanti...

La pagina di TikTok @pubity è solita pubblicare dei video esilaranti di animali che si trovano di fronte alle più disparate situazioni. Ad esempio, nella clip che prendiamo in esame oggi, si vede un orso fuori dalla finestra dell'abitazione di una donna (purtroppo non è chiaro in che Stato sia ambientato il filmato, tuttavia, la lingua inglese ci fa ben sperare che si tratti di America o Inghilterra, appunto). Colei che realizza le immagini è abbastanza terrorizzata dalla creatura (infatti, come detto ampiamente prima, l'interazione orso-qualsiasi altro essere vivente è fortemente sconsigliata). Eppure c'è qualcuno che sta anche peggio di lei.

Di chi si tratta? Del suo gatto Timon (apprendiamo il nome dalla scritta in sovra-impressione). La videocamera maneggiata dalla padrona del micio mostra infatti la faccia del felino quando si accorge dell'orso: gli occhi sbarrati e la quasi totale immobilità lasciano intendere come l'animale sia parecchio preoccupato per l'orso così dannatamente vicino. Ovviamente sotto al post - nonostante sia stato pubblicato solo poche ore fa, sono apparsi una miriade di commenti che scherzano sulla faccia del gatto e sui pensieri che potrebbe aver fatto, da 'ma chi me l'ha fatto fare di stare qui?' a 'voglio solo scappare, aiuto!'. In effetti, come dare torto a questa incredibile reazione?

