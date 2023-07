Grecia, "Guardate com'è ridotta la spiaggia rosa di Elafonissi": la segnalazione solleva l'indignazione del web

Grecia, la spiaggia rosa di Elafonissi non sempre è come viene descritta dalle foto: ecco come sarebbe ridotta secondo la segnalazione di un utente del web

La Grecia è una terra ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Alcune delle attrazioni più popolari e imperdibili in Grecia comprendono l'Acropoli di Atene (un sito archeologico iconico e uno dei simboli più riconoscibili della Grecia antica con il Partenone, l'Eretteo e altri templi dedicati agli dei greci) e Santorini (un'isola famosa per i suoi panorami mozzafiato, case bianche con tetto blu, tramonti spettacolari e spiagge di sabbia nera). Ma c'è anche molto altro. Ad esempio, una città da visitare è Meteora con i suoi monasteri costruiti su grandi rocce di pietra che sono patrimonio mondiale dell'UNESCO e offrono panorami spettacolari.

Delphi, un antico sito archeologico situato sul monte Parnaso, considerato il centro del mondo nella mitologia greca in quanto importante luogo di culto e oracolo, va assolutamente visitato, così come non può mancare una sosta a Rodi, un'isola ricca di storia e bellezze naturali, con una città medievale ben conservata, spiagge incantevoli e il famoso Colosso di Rodi (che non esiste più). Micene (con i suoi muri ciclopici e le tombe a tholos, come quella di Agamennone), Olympia (luogo dove si svolgevano i Giochi Olimpici nell'antichità, con templi e strutture sportive ben conservate) e Mykonos (un'isola famosa per la sua vivace vita notturna, i mulini a vento caratteristici e le splendide spiagge) completano il quadro delle città indispensabili in un viaggio in Grecia.

Infine, non per ultima, c'è Creta, la più grande delle isole greche, famosa per le sue spiagge incantevoli, le antiche rovine minoiche, le città vivaci e le montagne spettacolari. Proprio qui si trova la spiaggia di Elafonissi. Ma com'è ridotta? Scopriamo la segnalazione che ha indignato il web.

Grecia, ecco com'è davvero la spiaggia rosa di Elafonissi: testimonianza di un TikToker

La spiaggia di Elafonissi è una delle mete balneari più famose e affascinanti di Creta. Situata nella parte sud-ovest dell'isola, la sua bellezza naturale e le sue caratteristiche uniche attirano visitatori da tutto il mondo. Una delle caratteristiche distintive è la sua sabbia rosa, che conferisce alla spiaggia un aspetto sorprendente. Il colore è dovuto ai frammenti di coralli e conchiglie che si sono mescolati con la sabbia bianca. Naturalmente, però, anche le acque sono incredibilmente limpide e trasparenti, perfette per il nuoto e lo snorkeling. Gli amanti del mare dovrebbero trovare qui un vero paradiso.

Il condizionale, purtroppo, è d'obbligo. Infatti circa un anno fa, il TikToker @vincenzoorga (Vincenzo Orga), ha pubblicato un video all'interno del quale mostra la verità. Nel filmato si vede prima una fotografia della spiaggia rosa di Elafonissi presa dal web e poi uno scatto realizzato da lui. Lo scenario, sfortunatamente, è molto differente. Ci sono però due cose da tenere a mente e il pubblico social lo ha sottolineato prontamente. In primis, la clip è vecchia e magari ora le cose sono diverse. In secondo luogo, stando ai commenti di alcuni utenti, la riva greca non è sempre così e probabilmente l'influencer si è trovato a vivere la spiaggia subito dopo una mareggiata. Qual è la verità? Non ci resta che andare in vacanza in Grecia per scoprire tutto.

