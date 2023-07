Negozio di articoli per la casa, davanti alle sdraio da spiaggia compare un cartello minaccioso (ma esilarante): "Vietato sedersi sennò..."

Davanti alle sdraio di un negozio che vende articoli per la casa spunta un cartello contro coloro che si siedono: ecco cosa spetta loro qualora disobbediscano all'ordine di non accomodarsi

"Benvenuto nel negozio di articoli per la casa! Siamo qui per aiutarti a trovare tutto ciò di cui hai bisogno per rendere la tua casa un luogo accogliente e confortevole. Che tipo di articoli stai cercando?", di solito in questo modo parlano i commessi di tali attività, mostrandosi davvero gentili ed educati... Il problema è che non tutti sono fatti nello stesso modo. In ogni caso, facciamo un passo indietro e diamo un'occhiata alla vasta gamma di prodotti tra cui scegliere, quando si entra in un posto del genere che - per gli amanti delle cianfrusaglie (siano esse utili o meno) è un autentico paradiso.

In primis, quello che si può vendere in un negozio del genere sono articoli di arredamento, dai divani alle poltrone, passando per tavoli, sedie, scaffali, librerie, letti, armadi, comò e molto altro. Anche gli utensili da cucina come pentole, padelle, piatti, bicchieri, posate, tovaglie, piccoli elettrodomestici (tostapane, bollitori e frullatori) vanno piuttosto 'forte'. Il must have dei negozi di articoli per la casa sono anche decorazioni di vario genere: se cercate quadri, specchi, tappeti, cuscini, tende e oggetti decorativi per dare un tocco personale ai vostri spazi, siete nel posto giusto. Allo stesso modo asciugamani, tappeti da bagno, accessori per il bagno, set di shampoo e bagnoschiuma sono altri oggetti immancabili in store simili.

I 'fan' della pulizia nei negozi in questione qui sono in una specie di paradiso dato che non mancano mai detergenti, spazzole, scope, mop e tutto ciò che ti serve per mantenere la casa pulita e ordinata (comprese scatole, scaffalature, appendiabiti e contenitori). Tra i vari oggetti, possono spuntare però anche cartelli... strani!

Negozio di articoli per la casa, un cartello recita: "Vietato sedersi sulle sdraio o..."

Il profilo di Cristiano Militello su Instagram @cristiano.militello, è una vera e propria miniera per quanto concerne la presenza di segnalazioni esilaranti. Spesso esse si traducono in veri e propri cartelli che fanno ridere, ma anche riflettere. Quello di oggi, ahinoi, non ha una location ben precisa: potrebbe essere situato dunque dalla città più al nord a quella più al sud d'Italia, tuttavia fa davvero molto ridere nel suo essere minaccioso. Tutto ciò che sappiamo è che la scritta si trova in un negozio di articoli per la casa, precisamente davanti alle sdraio.

Il cartello recita: "Vietato sedersi. Se no, ti picchio". In effetti fa ridere, ma è anche una scritta abbastanza necessaria. Chiunque sia mai entrato in un negozio del genere, sa infatti che i bambini (e a volte anche quelli che bambini non sono), pur di trovare fiato dal loro shopping sfrenato, finiscono per accomodarsi dove non dovrebbero. Certo, la minaccia è un po' forte, al punto che sembra essere scritta da e per un bambino. Non trovate?

