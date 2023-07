Lombardia, all'ingresso del parco di Arcore compare un cartello con una citazione di Einstein 'rivisitata': "Due cose sono infinite..."

Lombardia, davanti all'ingresso di un parco che si trova ad Arcore spunta un cartello che ha una citazione di Einstein leggermente diversa da come tutti la ricordano: ecco cosa c'è scritto

La Lombardia è una regione che ospita tante province e comuni. Tra questi impossibile non citare Arcore. Essa è una località celebre per diverse ragioni. In primis, Villa San Martino: la città è conosciuta per aver ospitato la residenza privata dell'ex primo ministro italiano (recentemente defunto) Silvio Berlusconi. L'abitazione, situata a pochi passi dal centro, è stata nel mirino dei media e della politica per molti anni. Arcore però è nota anche perché situata in una zona ricca di terreni agricoli e vigneti che portano alla produzione di vini pregiati, tra cui il Franciacorta e lo spumante.

Oltre a tutto ciò, la città ospita diversi eventi culturali, feste locali e manifestazioni storiche che richiamano visitatori da altre parti della Lombardia e d'Italia. Sicuramente una delle comodità di Arcore, è la sua vicinanza a Milano che permette ai suoi residenti di avere facile accesso alle attrazioni culturali, ai negozi, ai ristoranti e alle opportunità di lavoro del capoluogo della Lombardia. Nel corso della sua storia, questa località è stata la residenza di nobili e personaggi storici, che hanno dato un tocco di fascino in più al tutto.

Lombardia, il cartello all'ingresso di Arcore è una citazione particolare di Einstein: cosa recita

Ovunque in Italia e nel mondo possono spuntare cartelli particolari, ma quello di oggi è davvero perfetto nella sua 'imperfezione'. Ci sposiamo appunto ad Arcore, dove, davanti a un parco è apparsa una scritta sul legno che forse vuole mettere in guardia le persone dal comportarsi male all'interno del polmone verde della città. "Due cose sono infinite, l'universo e la stupidità dell'uomo. Einstein".

Fin qui non ci sarebbe nulla di male. Albert Einstein, infatti è stato uno dei più grandi scienziati della storia e ha contribuito in modo significativo alla fisica con la sua Teoria della relatività che ha rivoluzionato il nostro modo di comprendere lo spazio, il tempo e la gravità. Per non parlare poi della sua equazione che mette in relazione energia, massa e velocità della luce: senza di essa saremmo indietro di mille anni per tanti aspetti. Non è un caso se nel 1921, abbia ricevuto il Premio Nobel per la fisica (grazie alla sua spiegazione dell'effetto fotoelettrico che ha contribuito alla comprensione della natura quantistica della luce).

Forse non tutti sanno che oltre alla parte scientifica, Einstein è stato un attivista sociale e politico e ha combattuto per i diritti civili, l'uguaglianza e la pace, sostenendo il disarmo nucleare e contribuendo a fondare il Movimento Pugwash. Tra le sue massime proprio quella citata sulla stupidità umana. Ma com'è stata rovinata? Secondo la foto postata su Instagram da @enricomauri_ con un'aggiunta che recita: "Non tutti". In realtà la specifica non è errata, considerando che è proprio vero: ci sono esseri umani più stolti di altri.

