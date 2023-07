Parcheggia davanti al passo carrabile e qualcuno si vendica di lui, ma poteva andargli peggio: "La prossima volta la macchina..."

Qualcuno ha parcheggiato davanti a un passo carrabile e ha scatenato la vendetta di un uomo che ha lasciato un bigliettino alquanto 'minaccioso' su ciò che potrebbe accadere in futuro se dovesse rifare qualcosa del genere

I parcheggi fatti male sono una frustrazione comune per molti automobilisti. Quando una persona sosta in modo scorretto o disordinato, può causare problemi e inconvenienti ad altri utenti della strada. Ad esempio, quando un veicolo si parcheggia sopra le linee, occupando due spazi invece di uno rende difficile per altri trovare posti liberi e può portare a situazioni di congestione. Un altro problema si presenta quando una vettura si parcheggia troppo vicino a un'altra, rendendo difficile per l'altro conducente aprire le porte o uscire dal parcheggio.

Ovviamente una delle scorrettezze più gravi è parcheggiare in zone riservate a disabili, in zone di carico e scarico, o in altre aree non destinate al parcheggio con tanto di passo carrabile. Questo è non solo scorretto ma può anche comportare multe o la rimozione del veicolo. Uno dei parcheggi che fa veramente arrabbiare è quello delle persone che scelgono di lasciare la propria auto di traverso rispetto alle linee, occupando spazio extra, causando confusione e non solo. Infine ci sono i 'mitici' automobilisti che sostano troppo vicino agli incroci o alle curve ostruendo la vista degli altri e dando vita a situazioni molto pericolose, o quelli che parcheggiano in doppia fila, bloccando una corsia e causando ingorghi e interruzioni nel flusso del traffico.

Parcheggia malissimo la sua auto e qualcuno la trasforma in un'opera d'arte: "Avrei potuto fare peggio"

Insomma, è importante parcheggiare il proprio veicolo in modo corretto e rispettoso degli altri utenti della strada. Un parcheggio scorretto non solo causa fastidi, ma può anche rappresentare un rischio per la sicurezza stradale. In molti casi, le autorità locali possono imporre sanzioni o multe per il parcheggio scorretto al fine di incentivare comportamenti più responsabili. Quando però le forze dell'ordine mancano, subentrano i civili che si fanno giustizia da soli...

Nel caso di oggi - segnalato dalla pagina Instagram @parcheggiodastr***o, un uomo ha parcheggiato il suo macchinone davanti a un passo carrabile, rendendo difficoltoso per qualcuno uscire. Così, la parte lesa ha lasciato un biglietto 'adorabile' riempiendo di scotch l'auto in questione. "Le strisce finiscono qui sotto. Sei fuori in tutti i sensi", recita un primo foglio sulla portiera con un'indicazione realizzata con il nastro che indica appunto la fine delle strisce.

Sul finestrino anteriore, invece, compare una vera e propria minaccia: "Caro automobilista, secondo te un veicolo simile al tuo per dimensioni (ma anche con una proletaria Panda), pensi che si riesca a uscire da questo passo carrabile? Hai visto dove finiscono le strisce? Questa volta ti ho 'nastrato', la prossima volta se trovi uno meno raffinato, non ti stupire di trovarti metà Mercedes. Firmato: Nastrinator".

LEGGI ANCHE: Paesi Bassi, TikToker avverte: "Qui sono avanti anni luce rispetto all'Italia, il dettaglio più sorprendente riguarda la spiaggia"