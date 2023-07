"In Albania partecipare a una festa in spiaggia costa pochissimo", il racconto di una TikToker italiana è virale

Albania, una ragazza italiana su TikTok racconta come festeggiare in spiaggia lì costi davvero pochissimo: un bel vantaggio per chi va in vacanza in quel luogo

L'Albania, situata nella parte occidentale dei Balcani, ha una cultura ricca e diversificata, influenzata dalla sua storia complessa e dalle varie popolazioni che hanno abitato il territorio nel corso dei secoli. Di certo però gli albanesi sono noti per essere ospitali e accoglienti verso i visitatori. Invitare gli ospiti a casa propria è un segno di rispetto e generosità, e spesso si offrono cibi e bevande tradizionali. La famiglia è un valore centrale nella cultura di questo popolo. In alcune regioni di questo Stato, soprattutto nelle zone rurali, esiste però ancora un forte senso dell'onore e della vendetta.

La musica e la danza tradizionali hanno un ruolo fondamentale in Albania. Balli popolari, canti polifonici e strumenti musicali particolari sono parte integrante delle celebrazioni e delle feste. Dal punto di vista religioso, siamo di fronte ad un paese laico, ma vi sono diverse religioni presenti, tra cui l'Islam, il Cristianesimo (ortodosso e cattolico) e il Bektashismo (una forma di Islam). La coesistenza pacifica dei diversi credi è un tratto distintivo della zona. In merito alla cucina del posto, essa è varia e influenzata dai diversi gruppi etnici e dalla posizione geografica del paese. Piatti tipici includono carni grigliate, stufati, formaggi locali, pane fatto in casa e frutti di mare lungo le coste.

Anche se l'abbigliamento tradizionale non è più ampiamente indossato nella vita quotidiana, in alcune zone rurali è ancora possibile vedere uomini e donne che indossano costumi storici, soprattutto durante le feste e le celebrazioni. E a proposito di queste ultime, ad esempio i matrimoni in Albania sono eventi importanti e spesso durano più giorni. Ma invece per i party in spiaggia come funziona?

Albania, il costo delle feste in spiaggia è irrisorio: ecco il racconto di una TikToker

@diamela_sh in alcuni dei suoi video virali su TikTok racconta della cultura albanese. In uno degli ultimi la ragazza si sofferma parecchio su una questione: la bellezza delle ragazze in Albania. Lei stessa - pur essendo a suo avviso (e anche a nostro, per la verità), una ragazza meravigliosa, asserisce di sentirsi inferiore rispetto alle donne che ci sono lì, dai fisici perfetti e statuari. In un punto del filmato dice ironicamente che se alle albanesi basta un tocco di mascara per stare bene, a lei tocca mettere tutta Sephora sul viso! È chiaramente un'esagerazione.

Tuttavia, non vogliamo soffermarci sulla parte clou del video, quanto su quello che la TikToker sembra dire quasi di sfuggita, ovvero il fatto che in Albania sono molto abituati ai party (differentissimi da quelli italiani). "Là fanno party tutto il pomeriggio e tutta la sera. Pagano una piccola quota, tipo 5 euro - massimo 10, e hanno a disposizione la spiaggia e bibite quindi cocktail vari, frutta e rinfreschi, quando uno ne ha voglia. Ed è compreso anche il cameriere che ti fa aria con la foglia di palma", racconta l'influencer. E voi, ve lo sareste mai aspettati?

