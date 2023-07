Emilia-Romagna, "Guardate qua! In cima a questo monte c'è il luogo più romantico d'Italia": parola di influencer!

L'Emilia-Romagna offre tante bellezze, compreso il luogo più romantico d'Italia in cima a questo monte: ecco come raggiungerlo secondo un noto TikToker

L'Emilia-Romagna è una regione situata nel nord Italia, famosa per la sua ricca storia, cultura e tradizioni culinarie. Tra le attrazioni vi è Bologna, il capoluogo: essa è una città universitaria vivace e affascinante, famosa per le sue torri medievali, i portici, la Piazza Maggiore e le numerose chiese storiche. È anche rinomata per il suo cibo, tra cui la pasta fresca, i tortellini e il famoso ragù. Ravenna è un'altra città molto nota e apprezzata per i suoi straordinari mosaici bizantini, che sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Fra i principali siti da visitare ci sono la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia e il Battistero Neoniano.

Modena è famosa per il suo Duomo romanico, che è anche un Patrimonio dell'Umanità, e per la Torre Ghirlandina, oltre ad essere la patria del rinomato aceto balsamico tradizionale. Parma è invece conosciuta per il suo prosciutto crudo e il formaggio Parmigiano-Reggiano, costituendo a tutti gli effetti una destinazione gastronomica. Ferrara pure ha un certo fascino grazie al suo eccezionale centro storico ben conservato, che è stato designato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il Castello Estense, il Duomo di Ferrara e la Cattedrale di San Giorgio sono tra i luoghi di interesse principali.

In estate ovviamente Rimini e Riccione sono le due mete più amate per le loro spiagge vivaci. Ma sapete che in Emilia-Romagna esiste anche il vulcano più piccolo del mondo? È proprio questo il luogo più romantico di tutti...

Emilia-Romagna, un TikToker rivela: "Questo vulcano minuscolo è attivo da 500 anni"

Il TikToker @inemiliaromagna, come stesso il suo nome utente lascia intendere, si occupa di scoprire le bellezze dell'Emilia-Romagna e tramandarle ai propri follower. Di recente ha pubblicato un video inerente al vulcano più piccolo del mondo situato proprio qui. "Questo vulcano è acceso da 500 anni ed è perfetto per una serata estiva a costo zero. Se cerchi il luogo più romantico d'Italia, in cima ad un monte ricoperto di margherite è situato un minuscolo vulcano che brucia ininterrottamente da 500 anni", spiega all'interno del suo filmato su TikTok.

"Ma questo è davvero un vulcano? In realtà è una fontana ardente da cui fuoriescono naturalmente idrocarburi che infiammandosi illuminano ogni notte la cima del Monte Busca in Emilia-Romagna", conclude, dando dunque informazioni sulla posizione. Esse sono contenute in maniera più esaustiva nella didascalia che recita: "Situato in cima al Monte Busca, il vulcano si trova a 2 minuti dal parcheggio, localizzato a queste coordinate: 44.0472181, 11.7735749. Consiglio di trascorrere il pomeriggio facendo un bagno alle Cascate della Brusia, di portare l’occorrente per un picnic sul Monte Busca e di godere le stelle intorno al fuoco del Vulcano".

"Una delle prime testimonianze scritte di questo luogo risale al 1577 quando Leandro Alberti, storico bolognese lo riportò come un “un buco largo da piedi quattro ov’esce una fiamma di fuoco”. Nel corso del tempo la popolazione locale ha utilizzato le fiamme del Monte Busca in vari modi: per la costruzione di attrezzi da lavoro, per segnalare la propria presenza o anche solo per cucinare. Che figata, eh?". Chi di voi è pronto a partire per l'Emilia Romagna?

