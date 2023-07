Il padre le regala una sedia a forma fallica: il vero significato del bizzarro oggetto è esilarante

Un padre ha regalato a sua figlia una sedia molto particolare: il significato dietro il bizzarro oggetto è a dir poco singolare

Esistono due tipi di padri. Da un lato ci sono coloro i quali cercano in tutti i modi di inculcare le proprie idee ai loro figli sperando di renderli una loro versione in miniatura. Dall'altro alto c'è anche chi lascia i suoi eredi liberi di pensare con la propria testa e di fare le proprie scelte, giuste o sbagliate che siano. Più che di idee, questa volta si parla però di passioni. Un padre che ha una sorta di mania per i mobili antichi ha infatti fatto un regalo davvero bizzarro a sua figlia. Ma procediamo con ordine per scoprire come siano andati i fatti.

Un giorno una donna ha domandato a suo padre di comprare una sedia da studio per lei. Il genitore tuttavia, invece di ordinare su Amazon, andare all'IKEA o in un qualsiasi altro negozio di arredo moderno, ha preferito - vista la sua passione - recarsi in un negozio che vendeva mobili antichi. Così ha deciso di acquistare per la figlia una sedia che non solo sembra estremamente scomoda, ma anche compromettente vista la sua forma inevitabilmente fallica. Dal momento che l'oggetto sembrava fin troppo strano, colei che l'ha ricevuto in dono ha scelto di fare un po' di ricerche per vederci chiaro: ecco cos'ha scoperto.

Il regalo particolare di un padre a una figlia: ecco cosa significa questa sedia

La storia della donna che ha ricevuto questa sedia in dono non termina di certo con qualche battutina riferita alla forma fallica della stessa. Cosa significa dunque? In effetti, a ben guardare l'immagine non è molto chiaro perché questa sedia sia così ampia da poter ospitare una miriade di sederi. Inoltre, è ignoto a prima vista il motivo per cui sono state poste due maniglie laterali. Forse qualcuno voleva trasformarla in un razzo per andare nello spazio?

Ebbene, in realtà ha tutto un senso. Nel momento in cui il ragazzo di questa donna è entrato in casa e ha avuto modo di vedere la sedia, subito ha scosso la testa e si è messo a ridere: infatti quella che vedete in foto altro non è che una sedia da parto, di quelle progettate ad arte per aiutare le donne nel momento del travaglio. Insomma, pare che grazie a quelle assi di legno sistemate a dovere parecchie persone incinte siano riuscite a dare alla luce il proprio bambino (e questo spiega anche perfettamente la presenza delle maniglie sul lato).

Ad ogni modo, pare proprio che l'amore del padre nei confronti delle sedie strane non si limiti a questa, dato che la ragazza ha raccontato di averne viste almeno altre 2/3 particolari a casa del genitore... Chissà però, queste ultime che significato avranno!

