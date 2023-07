Padrona nota l'orecchio del cane muoversi un po' troppo, quando lo solleva fa un'incredibile scoperta

La padrona di un bellissimo cane vede il suo orecchio muoversi un po' troppo. Nel momento in cui lo sposta, si accorge che sotto c'è qualcun altro!

Le interazioni tra cani e uomini possono essere diverse e dipendono da vari fattori, tra cui la razza, il loro ambiente e il livello di socializzazione. I cani sono noti per essere animali domestici fedeli e affettuosi, e molti di essi sviluppano un forte legame con i loro proprietari umani. Questi ultimi possono addestrare i loro amici a quattro zampe per rispondere a comandi vocali e gestuali, creando un'amicizia basata sulla comprensione reciproca. Molti poi, portano i loro animali fuori per passeggiate, giochi e attività all'aperto, promuovendo un rapporto sano e attivo. Ma invece i cani con le altre creature domestiche che relazione hanno?

Ci sono alcune credenze 'popolari' che vogliono cani e gatti nemici per la pelle. In realtà non è esattamente così. Alcuni di essi possono diventare amici e farsi reciproca compagnia quando il loro padrone è fuori casa. E cosa succederebbe se invece di un gatto, un cagnolone diventasse amico, per esempio, con un uccello? Ebbene, le interazioni tra cani e uccelli possono variare notevolmente a seconda del carattere e delle esperienze di ciascun animale coinvolto. Molti potrebbero mostrare interesse, amicizia o curiosità nei confronti degli uccelli, mentre altri potrebbero essere più aggressivi o preda. Viceversa, gli uccelli potrebbero essere spaventati, incuriositi o addirittura provare a interagire con i cani. Quello che succede nel video che vi mostriamo però è davvero spettacolare!

Padrona vede l'orecchio del cane che si muove in maniera strana: quando cerca di scoprire perché si accorge di un piccolo intruso

Ebbene, all'interno di un video pubblicato su TikTok dalla pagina amante degli animali @pubity, si vede un Golden Retriever che dorme tranquillamente. In maniera impercettibile dal filmato - ma evidentemente dal vivo non era così, il suo orecchio si muove in maniera sospetta. Nell'istante in cui la padrona si accorge di ciò, fa per avvicinarglisi e alzarglielo in modo da controllare se non ci sia qualcosa di pericoloso sotto.

E no, non c'è niente di spaventoso! Semplicemente accoccolato a cercare di prendere calore dall'orecchio del Golden c'è un minuscolo uccellino, forse alla ricerca di calore dopo aver smarrito la sua mamma. La padrona del cane, dunque, riabbassa l'orecchio del suo amico a quattro zampe e chiede addirittura scusa. La clip è bellissima, divertente e commovente allo stesso tempo. Proprio per questa ragione ha raggiunto tantissimi utenti che non hanno potuto fare a meno di lasciare un like o commentare in maniera entusiasta. E voi che ne pensate? Non credete che sia la scena più adorabile che vedrete in tutta la settimana?

