Ferrara, dal ferramenta compare un cartello perfetto contro i clienti insistenti: "Riparo zanzariere con..."

Ferrara, all'ingresso di un negozio adibito alla riparazione di zanzariere appare un cartello esilarante, ma perfetto per i clienti insistenti: ecco cosa c'è scritto

A Ferrara, come in molte altre località, le zanzare possono essere presenti durante la stagione calda, specialmente in primavera ed estate. Questi insetti sono fastidiosi perché possono pungere gli esseri umani e altri animali per nutrirsi del loro sangue, causando prurito e disagio. Mentre il livello di infestazione di tali animali può variare a seconda dell'area e delle condizioni ambientali, ci sono alcune misure che si posso prendere per ridurre la loro presenza. In primis, assicurarsi di avere zanzariere installate alle finestre e alle porte per impedire a questi mini-volatili di entrare nelle abitazioni.

Il problema principale delle zanzariere è che si rovinano davvero troppo facilmente. Basta un buchino anche piccolo per vanificare tutto il loro lavoro. Cosa fare dunque se si rompe una zanzariera (che sia a Ferrara o in qualsiasi altra parte d'Italia)? Per ripararle, ci si può rivolgere a diverse opzioni a seconda delle proprie esigenze e preferenze. Se si hanno le abilità manuali e la zanzariera ha bisogno di una semplice riparazione, si può considerare l'opzione di ripararla da soli, trovando kit di riparazione presso negozi di ferramenta o online. Qui spesso ci sono anche professionisti specializzati nella riparazione e manutenzione di zanzariere. Proprio davanti un ferramenta di Ferrara che offre tale possibilità è apparso un cartello esilarante.

Ferrara, il cartello perfetto dal ferramenta mette a tacere chi non porta pazienza

In genere gli abitanti di Ferrara sono noti per essere abbastanza tranquilli e serafici, tuttavia, è chiaro che quando si svolgono lavori manuali e si ha a che fare con il pubblico anche la persona più pacata possa perdere la pazienza. Probabilmente questo è ciò che è accaduto a colui o colei che ha lasciato questo cartello davanti al proprio negozio di ferramenta. Cosa c'è scritto? Siamo pronti a rivelarvelo.

Come anticipato si parla di zanzariere e di modi per ripararle. Evidentemente le persone credono che il lavoro di un ferramenta sia semplice e poco. In realtà, invece, è difficile e anche troppo (soprattutto nel periodo estivo quando molti di loro vanno in ferie). Ebbene, il proprietario di questo negozio si è visto costretto a scrivere questo cartello: "Riparo zanzariere con calma". La segnalazione proviene dalla pagina @insegnedime**a, famosa per riportare - per l'appunto - delle scritte insolite.

Si può a giusta ragione sottolineare come dietro questo cartello, per quanto esso sia divertente, si nasconde una nota piuttosto amara del ferramenta che l'ha lasciato. Non dovrebbe essere necessario ricordare alle persone che ogni lavoro è complicato e in quanto tale richiede tempo e fatica. Siete d'accordo?

