Campania, non serve andare lontano! "A Salerno esiste un posto magico, silenzioso e con un panorama stupendo": parola di TikToker

Campania, a Salerno c'è un posto meraviglioso di cui in pochi parlano: ecco dove si trova e perché vale la pena andarci

La Campania è una regione dell'Italia meridionale con una storia e una cultura ricche, e offre una vasta gamma di attrazioni per i visitatori, da Napoli alla Reggia di Caserta, passando per le isole Capri e Ischia, il golfo di Sorrento (quello decantato da Dalla), il Cilento con il suo mare azzurro e la sua storia (basti anche solo per un momento soffermarsi sui templi di Paestum) e Pompei (città romana sepolta sotto le ceneri e i lapilli dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., oggi, affascinante area archeologica con strade antiche, edifici, mosaici e affreschi ben conservati). Eppure, quando ci riferiamo ai bei panorami, il 90% delle volte lo facciamo in relazione alla Costiera Amalfitana.

La Costiera Amalfitana, celebre e spettacolare costa dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, incanta i visitatori con le sue pittoresche città come Positano, Amalfi e Ravello, le scogliere a picco sul mare, le spiagge e le splendide viste panoramiche. Di certo è una meta ideale per le vacanze (anche se bisogna essere alquanto facoltosi per restarci per più di qualche giorno), eppure paesaggi altrettanto belli possono essere scovati anche altrove in Campania, ad esempio a Salerno.

Campania, ecco il luogo ideale dove vedere Salerno dall'alto: la testimonianza di una TikToker

Salerno è una città ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Anche solo una passeggiata sul lungomare Trieste offre una vista panoramica sulla costa e sul Golfo di Salerno. È un luogo ideale per godersi il tramonto sul mare. Ma per chi è amante delle cose belle, non può mancare una visita al castello di Arechi, situato su una collina che domina la città: esso offre una vista panoramica eccezionale.

Perdersi nelle stradine del centro storico di Salerno è un'esperienza affascinante, così come lo è visitare il Museo Archeologico Provinciale che ospita una vasta collezione di reperti archeologici sulla storia della città e della regione, dalla preistoria all'epoca romana. Un parco cittadino ideale per una pausa rilassante, con ampi spazi verdi e panchine, perfetto per una sosta in mezzo alla natura è invece il Parco del Mercatello. Se vi piace tutto questo insieme, infine, c'è solo una soluzione e ce la ricorda una TikToker nota come @1puntino sul social cinese.



"Se andate a Salerno non potete perdervi l'opportunità di visitare quest'orto botanico, i Giardini della Minerva. Dovete salire perché si trova nel nella parte alta della città, ma vi assicuro che avrete la possibilità di guardare tutto d'alto e avere una vista incredibile sia sulla città che sul panorama marino. Circondati da oltre 300 specie di piante diverse. Potete anche sedervi a prendere il sole e sorseggiare una tisana sulla terrazza panoramica", queste le parole dell'influencer. Quest'ultima invita a recarsi nell'antico giardino botanico che è uno dei più antichi d'Europa ed è stato fondato nel XIII secolo.

