Campania, "Basta Costiera Amalfitana! È un altro il vero paradiso da non perdere in provincia di Napoli", parola di TikToker

Campania, siete stanchi di andare in Costiera Amalfitana? C'è un altro vero paradiso nella regione secondo una nota travel TikToker

La Campania è una zona ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Tra le molte attrazioni che offre, alcune delle più famose e imperdibili includono Pompei (sito archeologico straordinario e ben conservato di una città romana sepolta sotto la cenere e i lapilli dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.), Napoli (nota per la sua cultura unica, la cucina deliziosa e i siti storici, tra cui il Museo Archeologico Nazionale, il Palazzo Reale e il Castel dell'Ovo), Capri e Ischia (due isole incantevoli nel Golfo di Napoli, che offrono spiagge affascinanti, grotte marine e viste panoramiche mozzafiato).

Spostandosi dalla provincia partenopea, ci sono poi la Reggia di Caserta (esempio di architettura barocca e una delle residenze reali più grandi del mondo) e il Cilento (noto oltre che per le acque cristalline, anche per avere il sito archeologico di Paestum con ben conservati tre templi greci). Eppure, niente sembrerebbe essere come la Costiera Amalfitana. Una delle coste più spettacolari del mondo, è famosa per i suoi panorami mozzafiato, villaggi pittoreschi come Positano e Amalfi, e le strade panoramiche che si snodano tra scogliere e mare. Una TikToker di viaggi, tuttavia, sostiene che ci sia anche un altro luogo (non appartenente a questa zona, ma sempre in Campania), altrettanto bello!

Campania, "Ecco un paradiso nascosto che non potete proprio perdervi": la testimonianza di una TikToker è virale

La TikToker di viaggi nota sul social cinese come @travelwithcarmenaprile pubblica sempre video inerenti ai suoi migliori tour in tutti i posti più belli d'Italia. In una delle clip più recenti, mostra delle acque splendide descrivendo così il luogo incantevole della Campania che ha visitato: "Ecco un paradiso nascosto da non perdere in Campania. Questo ti lascerà davvero senza parole. Quello che state per vedere è davvero un luogo incantato, si raggiunge al termine di un sentiero di 700 gradini, ma quando sarete lì con i colori cristallini dell'acqua e lo scenario attorno a voi ripagherà tutta la vostra fatica".

@travelwithcarmenaprile UN PARADISO NASCOSTO DA NON PERDERE IN CAMPANIA PT. 3 🇮🇹 🚗Per raggiungere il Fiordo di Crapolla dovete seguire le indicazioni per Torca. (Arrivano anche i bus di linea della SITA in partenza da Sorrento) Una volta lì, dovrete parcheggiare alla piazzetta che si trova accanto alla chiesa. Il costo è di 2 euro all'ora ma la macchinetta non accetta contanti e non legge le carte (almeno le postepay), quindi assicuratevi di avere con voi almeno 10 euro a monete. Dal parcheggio si intuisce banalmente qual è il sentiero da intraprendere e vi basterà seguire le indicazioni verso Crapolla per arrivare in questo luogo incredibile. Durante il percorso seguite sempre i colori bianchi e rossi disegnati sulle pietre. Un altro consiglio che voglio darvi riguarda l'abbigliamento: se utilizzate attrezzatura da trekking risulta tutto molto più semplice. Con un pantalone lungo evitate di incappare in spine e piante che causano prurito. Inoltre vi consiglio di utilizzare scarpe comode e non troppo scivolose. Questi sono solo consigli per stare più tranquilli ma potete comunque arrivare al Fiordo in pantaloncini e comunissime scarpe da ginnastica, come abbiamo fatto noi. Come ultima cosa, e non per importanza, portate tanta tanta acqua. Noi avevamo 2L in quanto sapevamo quanto fosse pesante come percorso. Quindi, siccome non ci sono chioschi , punti ristoro sul posto munitevi sia di cibo che di acqua a sufficienza se restate tutta la giornata lí. Il percorso è da considerarsi difficile. In salita è molto pesante. Salva il reel e seguimi per scoprire altri luoghi incredibili. #fiordodicrapolla #massalubrense #traveladventures #viaggiareinitalia #travelinspired #consiglidiviaggio #travelreel #travelinspo #italiadascoprire #siviaggiare_italia #campania #campaniadascoprire #campaniadavivere #luoghidavisitare #natura #naturaincontaminata #traveltips #travelitaly #italia ♬ Caribbean Blue (Single Version) - Enya

Ma di quale luogo parla? Lo racconta alla fine del video: "È il fiordo di Crapolla, in Penisola Sorrentina, a Massa Lubrense". Il Fiordo di Crapolla è una bellissima insenatura, un luogo affascinante e relativamente poco conosciuto, il che lo rende una meta ideale per coloro che desiderano godersi una tranquilla e autentica esperienza di mare. Come raggiungerlo? Anche qui viene in soccorso Carmen, la quale nella caption della propria clip specifica: "Per raggiungere il Fiordo di Crapolla dovete seguire le indicazioni per Torca". E voi? Ci andrete? Sembra un luogo perfetto per fare un bagno in tranquillità non rinunciando alla bellezza del mare.

