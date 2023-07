Negozio di riparazioni, all'ingresso compare un cartello che fa scappare i clienti a gambe levate: "Aggiustiamo qualsiasi cosa, ma..."

Negozio di riparazioni, c'è un cartello all'ingresso che farebbe fuggire via anche il cliente più stolto: ecco perché

I negozi di riparazioni sono esercizi commerciali che offrono servizi di riparazione e manutenzione per una vasta gamma di oggetti, dispositivi e apparecchiature. Questi negozi possono specializzarsi in diversi settori a seconda del tipo di oggetti che riparano. Ci sono ad esempio, coloro i quali si occupano di riparazione di elettrodomestici come lavatrici, frigoriferi, forni a microonde, aspirapolvere, ecc. Naturalmente, però, quelli che vanno più forti ultimamente sono gli esercizi che rimettono a posto smartphone e dispositivi elettronici, tablet, computer portatili e tanto altro.

Tra i 'riparatori' vi sono anche quelli che mettono a nuovo oggetti come lampade, utensili da cucina, elettroutensili o quelli specializzati nella riparazione di scarpe, stivali e altri articoli di calzature. Non mancano poi i negozi che aggiustano capi d'abbigliamento e sartoria attraverso cuciture, orli, bottoni, ecc, e quelli che riparano gioielli, orologi e orologi da polso. Più rari ormai gli addetti alla messa a nuovo di biciclette e motocicli o di strumenti musicali (come chitarre, pianoforti, fiati, ecc).

Di certo è importante trovare un negozio di riparazioni affidabile e professionale per garantire che gli oggetti vengano sistemati correttamente e con cura. Prima di affidare i propri averi a uno store del genere, è bene assicurarsi di leggere recensioni, chiedere referenze e verificare esperienza e competenza nel settore specifico di interesse per non ricevere brutte sorprese... A volte, anche affidarsi all'istinto è una buona cosa.

Grazie alla pagina Instagram @cartellidivertenti sempre attenta a fotografare la realtà che ci circonda o semplicemente a riportare scatti di altri, assistiamo a qualcosa di completamente folle. Non sappiamo esattamente dove sia stato affisso il cartello che oggi esaminiamo, tuttavia, sappiamo che si tratta certamente di una città italiana e che il negozio in questione si occupa di riparazioni. Per quello che c'è scritto davanti all'ingresso di tale bottega, probabilmente nessuno si sognerebbe mai di portare dentro qualcosa di proprio da riparare. Perché?

Ebbene, le parole recitate dal cartello sono: "Ripariamo qualsiasi cosa". Fin qui è tutto molto rassicurante. Il problema nasce da una parentesi aggiunta sotto questa scritta: "Bussate forte alla porta perché il campanello non funziona". Ma se sanno davvero aggiustare qualsiasi cosa perché non sistemano questo spinoso problema? Qualsiasi cliente probabilmente leggendo una cosa del genere sarebbe alquanto scettico a servirsi di tale negozio. Voi cosa ne pensate? Lascereste un vostro telefono, elettrodomestico, vestito o chi più ne ha, più ne metta in questa bottega? In effetti, tutto dipende da ciò che ripara, tuttavia, la scritta - un palese ossimoro - così piazzata, fa troppo ridere.

