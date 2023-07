Campania, altro che Cilento! "In provincia di Caserta c'è un'oasi naturale paradisiaca": la testimonianza virale di un TikToker

Campania, al di là del Cilento, c'è un'altra oasi naturale davvero bella stavolta in provincia di Caserta: ecco come raggiungerla secondo un TikToker di viaggi

La Campania è una regione italiana ricca di attrazioni storiche, culturali e naturali. Tra i luoghi più amati, c'è il sito archeologico di Pompei, città romana sepolta sotto le ceneri e i lapilli dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Oggi, è un'affascinante area archeologica con strade antiche, edifici, mosaici e affreschi ben conservati. Anche Napoli offre una ricca storia, cultura e cibo delizioso. Tra le principali attrazioni ci sono il Museo Archeologico Nazionale, il Palazzo Reale, la Cappella Sansevero e il Castel dell'Ovo.

Per gli amanti della storia c'è anche la Reggia di Caserta, un imponente palazzo reale costruito nel XVIII secolo con giardini sontuosi e splendide sale. Chi desidera il mare non può fare a meno di visitare le due isole pazzesche della Campania, Capri e Ischia, tuttavia anche la Costiera Amalfitana merita parecchio. Questa celebre e spettacolare costa è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Incanta i visitatori con le sue pittoresche città come Positano, Amalfi e Ravello, le scogliere a picco sul mare, le spiagge e le splendide viste panoramiche. Infine, sempre riferendoci all'estate non si può non citare il Cilento. Da Paestum (tra l'altro, sito archeologico con antichi templi greci ben conservati, situato nella provincia di Salerno) fino all'inizio della Calabria le acque sono spettacolari praticamente ovunque.

Campania, non esiste solo l'Oasi del Cilento! Dove trovare la stessa bellezza in provincia di Caserta secondo un TikToker

L'Oasi del Cilento è una zona naturale protetta situata nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, riconosciuto come Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal 1998. Questa splendida area di conservazione copre una vasta superficie che comprende sia la costa che l'entroterra, offrendo un ambiente naturale variegato e incontaminato. È un luogo ideale per gli amanti della natura, dell'avventura e della tranquillità. Qui c'è la possibilità di svolgere numerose attività all'aperto, come trekking, escursioni, nuoto e osservazione della fauna selvatica.

Se si amano la natura incontaminata e le bellezze paesaggistiche, l'Oasi del Cilento è sicuramente un posto da visitare nella splendida regione della Campania. Tuttavia non è l'unico e ce lo dice un TikToker noto sul social cinese come @lorenzomaddalena_. "Cercate un angolo di paradiso in Italia? Si trova in Campania, in provincia di Caserta. Qui andrete alla scoperta di piccole cascate e piscine naturali con acque cristalline, con divieto di balneazione però! Potrete raggiungerle attraverso sentieri e ponticelli immersi nel verde. Il costo del biglietto è di 4 euro a persona", così annuncia il content creator nel proprio video.

Ma come si chiama questo posto? "Cipresseta di Fontegreca, un'oasi naturale da non perdere", conclude Lorenzo. Raggiungerla è facilissimo. Appurato che si trova in provincia di Caserta, basta mettere proprio il nome come l'abbiamo scritto per voi su Google Maps e troverete quest'angolo di paradiso.

LEGGI ANCHE: Barbie, retroscena-bomba della regista Greta Gerwig: "Il vero significato del finale vi farà piangere"