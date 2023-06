Alberto Angela, arriva il suo nuovo programma ‘Noos’: ma che significa questa parola?

Alberto Angela sta per arrivare su Rai 1 con un nuovo programma dal titolo Noos. Scopriamo cosa significa questa parola!

Il nome di Alberto Angela è noto a tutti, proprio come quello di suo padre Piero che è stato il più grande divulgatore scientifico della televisione italiana. Sfortunatamente è deceduto poco tempo fa. Tuttavia, non è scomparso il desiderio del pubblico di ascoltare quello che lui aveva da dire. Per questa ragione, proprio in suo onore è stato fatto di recente uno speciale, condotto - per l’appunto - da suo figlio.

Se Piero si è sempre concentrato sulla scienza, lasciando meno spazio alla cultura umanistica e artistica, Alberto sembra decisamente più interessato a questi ultimi aspetti. Così, ha deciso che il suo programma non sarà più SuperQuark che già dal nome fa pensare a corpi celesti e a una dimensione prettamente scientifica. Tutto è pronto per un nuovo grande viaggio nel mondo della conoscenza, per citare le parole con cui i due divulgatori hanno aperto sempre le loro trasmissioni. Tuttavia, per continuare nel solco tracciato dal padre, il giovane Angela ha optato per un format che arriverà prossimamente su Rai 1 e che si chiamerà Noos. Ma cosa significa questo nome così particolare? Naturalmente, dietro la scelta c’è una motivazione precisa.

Alberto Angela, perché il suo programma si chiama Noos? Il significato del termine

Già durante la presentazione del programma, Alberto Angela ha dichiarato apertamente l’intento di allontanarsi da quanto fatto da suo padre. Per lui SuperQuark è stato una sorta di marchio di fabbrica di Piero, pertanto non avrebbe avuto alcun senso riproporlo con il medesimo schema e il medesimo nome. Da ciò è nato il desiderio di procedere con qualcosa di completamente differente, a partire già dal titolo. Cosa significa dunque Noos?

Alberto Angela ha spiegato anche questo. Nello specifico, era ancora intento a capire come chiamare il programma quando ha ricordato un particolare della trasmissione Viaggio nel Cosmo, realizzata insieme a suo padre nel lontano 1998. Nel format, cosa faceva Piero? Semplicemente viaggiava da un pianeta all’altro all’interno del cosmo su di un’astronave. Riuscite ad indovinare come si chiamava? Proprio Noos! Ma perché l’oggetto volante in questione portava tale appellativo? Chi ha frequentato il liceo classico dovrebbe saperlo, ma per chi non ricordasse o non conoscesse questa parola, siamo pronti a riferirvi a cosa si riferisca.

Noos è la forma arcaica di nous che in greco antico ha diverse sfumature di significato, ma che di base rimandano tutte al termine intelletto. Spostarsi da un punto all’altro, viaggiare con l’intelletto, è ciò che determina conoscenza e sapere. Vi lasciamo, intanto le prime immagini trapelate della trasmissione. Un trailer pazzesco che lascia presagire come ci appassioneremo, ancora una volta alla cultura. E meno male!

