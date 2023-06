Rai, tutto stravolto: chi ruba il posto ad Antonella Clerici

Rai, il palinsesto delle prossime settimane è completamente diverso da quello invernale: ecco cosa succede a partire da oggi per questa settimana

La Rai è la televisione di Stato e, in quanto tale, deve necessariamente modificare i propri palinsesti per la stagione estiva. Questo serve da un lato a dare respiro ai telespettatori con delle novità che possano interessarli e incuriosirli, dall'altro a far riposare i conduttori che, nel corso di tutto l'inverno, hanno dovuto lavorare pesantemente per riuscire a portarsi a casa ottimi risultati in termini di ascolti. Così, le principali trasmissioni della stagione fredda, hanno chiuso o stanno per chiudere i battenti.

Il primo ad andare in vacanza - probabilmente anche perché sta già preparando il prossimo Festival di Sanremo, è stato proprio Amadeus che ha condotto l'ultima puntata di Affari Tuoi martedì 6 giugno. A terminare la trasmissione in anticipo, poi, anche Antonella Clerici che ha stabilito venerdì 9 giugno come conclusione del suo appuntamento prandiale È Sempre Mezzogiorno. La conduttrice recentemente ha avuto un crollo psico-fisico per l'eccessivo stress accumulato tutto l'anno, di conseguenza la sua scelta deve essere stata dettata anche dal prevenire altri momenti del genere. Ma allora, la domanda resta aperta, chi vedremo al posto della Clerici in attesa del palinsesto estivo effettivo?

Rai, Antonella Clerici chiude prima: ecco come si articolerà la prossima settimana in tv

La mattina di Rai 1 di questa settimana prevede un evento eccezionale: l'allungamento di uno dei programmi di punta della televisione di Stato che solitamente va in onda dalle 9:50 alle 11:50 Chi conosce il servizio pubblico sa che stiamo parlando di Storie Italiane. Il format timonato dalla conduttrice Eleonora Daniele non terminerà al consueto orario, bensì alle 12:25. Insomma, più spazio alla bellissima e abilissima presentatrice che nel suo show si occupa di cronaca, attualità, ma anche di spettacolo con interviste a personaggi noti del piccolo schermo. Chissà cosa ci riserveranno questi 35 minuti in più...

Dalle 9:05, come molti di voi sapranno visto che lo hanno già guardato anche oggi, per tutta la settimana continuerà UnoMattina, il programma di attualità presentato da Massimiliano Ossini (una delle scoperte più apprezzate in Rai, al punto che diversi utenti si sono lamentati del fatto che non fosse stata allungata la sua trasmissione invece di quella della Daniele).

Tra poco, alle 12:30, parte la nuova stagione di Camper! La trasmissione, che ha visto la luce lo scorso anno, ha delle consistenti modifiche rispetto alla passata edizione a partire dai presentatori: oltre a Tinto e Roberta Morise che già hanno dimostrato abilmente la loro abilità nella stagione 2022, si aggiunge anche Marcello Masi. Non ci resta che attendere per scoprire come questo trio ci porterà in giro per l'Italia ad apprezzare ogni bellezza della nostra Penisola.

