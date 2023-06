Benedetta Rossi, il suo semifreddo alla Nutella è goloso e perfetto per l'estate: si prepara in soli 10 minuti!

Benedetta Rossi propone un gustosissimo semifreddo alla Nutella pronto in soli 10 minuti: cosa aspettate a prepararlo anche voi? È la merenda ideale in estate

Benedetta Rossi nasce come cuoca all'interno di un agriturismo nelle Marche. Con il tempo, tuttavia, spinta anche dal compagno Marco, arriva ad aprire un proprio canale YouTube sul quale propone delle ricette infallibili e perfette anche per chi, in cucina, non sa proprio farci. Passano gli anni e la Rossi acquisisce sempre più fama grazie ai social, approdando anche in televisione con il suo format Fatto in casa. Genio della transmedialità, Benedetta scrive pure libri della sua passione più grande - quella per i fornelli, e finisce per diventare persino un cartone animato per bambini, SuperBenny. Insomma, chi più di lei riesce ad incontrare i gusti di tutti? Nessuno.

Le sue ricette sono un'autentica forza della natura. La cosa più bella, poi, è che sono semplici da replicare sia per gli ingredienti usati che per i procedimenti non astrusi come quelli di tanti altri chef. Ma veniamo al semifreddo alla Nutella che suggerivamo nel titolo. Come si fa a ricrearne uno che sia come quello di Benedetta, goloso e perfetto, in soli 10 minuti di tempo? Iniziamo dagli ingredienti. Per realizzarlo occorreranno: 400 ml di panna fresca, 40 Pavesini, caffè per inzuppare i Pavesini, 200 g di Nutella e un po' di granella di nocciole per decorare. Passiamo senza ulteriori indugi al procedimento.

Benedetta Rossi, ecco la ricetta del suo semifreddo alla Nutella che accontenta tutti i palati

In primo luogo, per un ottimo semifreddo alla Nutella dobbiamo preparare il caffè e lasciarlo raffreddare un po' prima di procedere con gli altri passaggi. Mentre attendiamo che la bevanda si intiepidisca, possiamo versare la panna all'interno di un contenitore e montarla in modo che risulti, alla fine ben soda. Solo dopo aggiungiamo la Nutella, incorporandola al composto fino a che non risulti ben amalgamata.

L'ideale sarebbe, per il passaggio successivo, avere una pirofila rettangolare, tuttavia, va bene anche di qualsiasi altra forma, basta che si riesca a formare un primo strato di Pavesini inzuppati nel caffè. Le dimensioni ideali del ruoto dovrebbero essere 15x25 cm. Realizzato il primo tappeto di biscotti, versiamo su di esso 1/3 del composto di panna e Nutella e spalmiamolo. Di seguito, al medesimo modo, realizzeremo altri due strati di Pavesini e crema.

Ultimato questo passaggio, per rendere la merenda non solo piacevole al palato, ma anche alla vista, la si può decorare con un po' di granella di nocciole. Fatto ciò, occorrerebbe tenere il semifreddo in frigo per almeno un'ora, ma se proprio avete fretta è pronto già per essere mangiato. In alternativa, i tempi si riducono se invece di scegliere il frigo provate a mettere il dolce nel congelatore.

LEGGI ANCHE: Benedetta Rossi, basta con il petto di pollo: la ricetta furba che vi risolve la vita se siete a dieta