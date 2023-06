Elettra Lamborghini, il costume è super striminzito: impossibile non fare zoom

Elettra Lamborghini, il suo costume intero non lascia proprio nulla all'immaginazione: ecco la foto che ha suscitato scalpore su Instagram

Non è passato molto tempo da quando la cantante Elettra Lamborghini ha festeggiato il proprio compleanno assieme al compagno di vita, Afrojack. Qualche ora prima di tale occasione, l'artista aveva parlato ai fan di una bella sorpresa in arrivo. Così, mentre tutti nutrivano la speranza che fosse pronta a diventare mamma, la star ha sorpreso chiunque, raccontando di essere pronta a un nuovo album discografico intitolato Elettraton. Le persone che la seguono hanno gioito, dal momento che molte di loro hanno un interesse per il profilo in questione solo per l'aspetto musicale.

Nel giorno del suo compleanno, Elettra ha festeggiato insieme alla propria famiglia i 29 anni. Un menzione speciale per il party va ad Afrojack, l'uomo che tutti sogniamo dal momento che è carino e premuroso con sua moglie, in ogni occasione. Divertente notare che per la celebrazione, il marito ha ben pensato di far realizzare una torta speciale per la cantante di Pistolero con sopra una versione della Lamborghini molto audace, in pasta da zucchero. In effetti, non ci vuole molto a trovare uno scatto della donna con abiti striminziti... O in costumi da bagno, volendo prendere in esame il caso odierno.

Elettra Lamborghini non rinuncia a costumi che farebbero impazzire chiunque: l'ultima foto

Il fatto che Elettra sia così a suo agio con il proprio corpo non significa che abbia uno spirito libertino. È molto fedele e molto innamorata di suo marito, al quale ha sempre riservato parole tenere e importanti, in qualsiasi circostanza. Ciò che è sempre piaciuto alla Lamborghini è la loro assoluta somiglianza su come prendere le vicende della vita: a cuor leggero.

"Un cambiamento fisico non potrà certo compromettere l'amore di Afrojack", questo deve aver pensato Elettra Lamborghini che negli ultimi mesi ha perso una grande quantità di kg. A rivelarlo è stata lei stessa, annunciando di seguire uno schema alimentare sano e di dedicarsi molto all'attività fisica, da lei ritenuta essenziale. Non mancano, effettivamente quasi mai foto, tra le sue storie Instagram, che testimonino il suo continuo allenarsi in palestra.

Insomma, ha un corpo da urlo e lo mette in mostra. In uno degli ultimi post apparsi sul proprio account, la si può vedere con un costume azzurro e degli stivali di jeans. Lo sguardo ammiccante fa il resto. I fan, sotto al contenuto web, sono letteralmente impazziti con commenti di apprezzamento. Molti di loro, sicuramente avranno zoomato, ma quando c'è tanta bellezza perché non mostrarla al mondo intero? Viva la libertà e viva Elettra Lamborghini che attendiamo sui palchi quest'estate, per ballare con le sue hit.

