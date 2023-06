Rai, il primo trailer della nuova serie 'Per Elisa': nel cast amatissimi attori di 'Mare Fuori' e 'Doc-Nelle tue mani'

È ormai imminente l'arrivo sui nostri schermi di Per Elisa, la nuova serie Rai che vanta nel suo cast amatissimi attori provenienti da Mare Fuori e Doc-Nelle tue mani

La Rai è il primo polo televisivo italiano, così oltre ad intrattenere mira molto ad informare ed educare. Anche con le fiction cerca di farlo. Così, il servizio pubblico ha scelto di mandare in onda uno dei casi più oscuri e indecifrabili che hanno avuto luogo in Italia negli ultimi tempi. Ci spostiamo in Basilicata, in un'afosa domenica settembrina del 1977. Elisa Claps, una giovane donna, va a messa con la propria migliore amica, ma esce di casa e non ritornerà nella stessa mai più, per l'infinita tristezza dei fratelli e dei genitori.

Ad uccidere Elisa, Danilo Restivo che ha tolto la vita alla ragazza con un omicidio che definite orrido sarebbe riduttivo. Il tutto dopo che per anni si credeva che la giovane fosse scomparsa misteriosamente. La storia è molto affascinante, per quanto macabra, e la Rai di certo farà in modo di farla rivivere ai telespettatori senza urtare la sensibilità dei familiari della Claps, ancora profondamente turbati dalla vicenda. La serie andrà in onda su Rai 1 tra novembre e gennaio, dunque è ancora in postproduzione. Tuttavia, oggi è uscito il primo ed emozionante trailer, che vi lasciamo di seguito.

Rai, la nuova serie Per Elisa ha un cast stellare con nomi di Mare Fuori e Che Dio ci aiuti

Per Elisa, che originariamente avrebbe dovuto chiamarsi 'Il Caso Elisa Claps', vede la regia di Marco Pontecorvo e la produzione di Rai Fiction e ITV Studios. La serie è basata sul romanzo "Blood on the altar” ed è stata presentata ieri a Matera. Come anticipato, il cast è davvero speciale e vede come protagonista della storia la giovane attrice Ludovica Ciaschetti. I genitori della Claps saranno invece Vincenzo Ferrera e Filomena Iemma. Il primo è noto per interpretare l'educatore Beppe in Mare Fuori, ma non è l'unico che - dall'istituto penitenziario minorile sbarca nella nuova serie.

A far sì che la verità possa essere svelata ed Elisa possa avere giustizia, ci saranno i due fratelli di lei, Gildo e Luciano interpretati dai due attori molto amati dal pubblico - soprattutto quello femminile: Gianmarco Saurino (star di Che Dio ci aiuti e Doc-Nelle tue mani, anche se in quest'ultima fiction è malauguratamente morto nel corso della seconda stagione) e Giacomo Giorgio (Ciro Ricci di Mare Fuori - anche lui deceduto nella serie che l'ha reso più famoso e attualmente impegnato sul set di Doc-Nelle tue mani). Ecco, dunque, senza ulteriore indugio, il trailer della fiction Rai che potremmo vedere solo il prossimo inverno, ma che i beninformati di @cinguettavideo forniscono sul loro canale ufficiale.

