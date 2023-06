'La Sirenetta' e 'Harry Potter' hanno qualcosa in comune: il dettaglio che non sfugge ai veri fan

Quello che vediamo nel film Disney La Sirenetta è il mare della Sardegna, tuttavia, Halle Bailey la maggior parte delle scene non le ha certo girate nella location in questione: scopriamo cos'è stata costretta invece a fare l'attrice (anche Daniel Radcliffe, alias Harry Potter, dovette comportarsi allo stesso modo)

La Sirenetta è uno dei classici Disney più amati. Il cartone animato del 1989 sarà stato consumato da generazioni di fan e appassionati del fantasy che, ogni volta che vanno al mare, sperano di vedere esseri mitologici dotati di una splendida coda di pesce e dalle sembianze umane. Insomma, la storia piace sempre. Eppure quello che è apparso chiaro sin dall'inizio è che questo live action non a tutti sarebbe andato a genio. In particolare, non era neanche uscito che subito l'attrice Halle Bailey era finita nella bufera per un motivo piuttosto ridicolo: il colore della sua pelle.

L'interprete, tuttavia, è sempre stata molto più forte delle critiche ricevute e ha lavorato davvero duramente affinché la sua Ariel rispettasse quella del cartone animato. Effettivamente, il film funziona e le critiche che gli spettatori avevano inizialmente mosso si sono spente nel momento esatto in cui hanno potuto apprezzarlo al cinema fino alla fine. Il viso e i movimenti di Halle sono state eccezionali anche con tutte le difficoltà che ciò ha comportato. Per non parlare poi della sua splendida voce che nelle canzoni in lingua originale è non solo molto somigliante a quella del cartone, ma davvero godibile per qualsiasi orecchio.

Le difficoltà per Bailey, ad ogni modo, non sono certo mancate. E non solo per le critiche ricevute. Un altro problema sono stati i suoi capelli costati davvero tantissimo anche perché il reparto 'parrucco' ha voluto evitare di farle indossare la parrucca per non perdere la spontaneità delle scene più belle, proprio quelle ambientate sott'acqua. E qui c'è un dettaglio che accomuna il film Disney a il film di Harry Potter: Il calice di fuoco.

La Sirenetta: ecco cosa è stata costretta fare Halle Bailey sul set (lo stesso sacrificio di Daniel Radcliffe per Harry Potter)

Sui principali social è iniziato a circolare un filmato che lascia vedere chiaramente come sono state girate le scene sott'acqua del live action La Sirenetta. Nello specifico, Halle Bailey ha dovuto allenarsi duramente per ben 3 mesi per affrontare due tipi di riprese. Nella prima hanno effettivamente girato sott'acqua in una gigantesca vasca dotata di un motore per le onde artificiali, un po' come Daniel Radcliffe quando dovette girare le scene sott'acqua nel lago nero nel film Il calice di fuoco!

La seconda modalità con cui però Halle Bailey ha dovuto affrontare i frame ambientati in mare, è stata ancora più complicata. In studio, con il blu screen potrebbe sembrare tutto semplice. In realtà non è così. L'attrice infatti è stata sospesa in aria per mezzo di cavi ed imbracature e doveva muovere il proprio corpo attentamente per dare l'illusione di trovarsi veramente nell'oceano, agitando il bacino in un modo davvero difficile!

