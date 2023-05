La Sirenetta, i commenti più esilaranti del web: "Un mix tra Aquaman e Bridgerton “

I commenti più esilaranti e cattivi dopo la prima giornata di proiezione del live action Disney: La Sirenetta

È uscito ieri nelle sale italiane il nuovo attesissimo live action: La Sirenetta. Già anticipato da svariate polemiche sulla scelta della protagonista, Halle Bailey e dall’intero cast pronto a cavalcare l’onda dell’inclusione e del politically correct. Rispetto a tutti gli altri prodotti live action della Disney, quest’ultimo sembra essere decisamente più fedele al cartone uscito nel 1992. Apprezzatissimo il ruolo di Ursula assegnato a Melissa Mc Carthy, star di ‘Le amiche della sposa’ e ricordata dai più attenti fan per il suo ruolo nella serie Gilmore Girl (Una mamma per amica).

Attesa anche dai fan del cantante italo tunisino Mahmood, in quanto è stato scelto come doppiatore di uno dei personaggi più iconici del racconto: il granchio Sebastian. I commenti del web non sono tardati ad arrivare e il nome del film è subito schizzato tra le tendenze Twitter: ecco i commenti più esilaranti e anche un po’ cattivi.

La Sirenetta, il web comment così il live action: esilaranti e cattivi

Il primissimo che ci ha colpito è riferito proprio al personaggio della cattiva Ursula: un commento in cui viene citata una famosissima donna del mondo dello spettacolo, o meglio televendite.

I commenti sulla scelta del cast continuano e gli utenti di Twitter si sbizzarriscono così.

Se ci sono tanti fan che hanno apprezzato il cantante doppiatore, altri sono stati veramente cattivissimi, accusandolo di aver rovinato una delle canzoni più popolari del film di animazione.

Scusate, ma la versione doppiata de La Sirenetta rovinata da Mahm00d che canta In fondo al marpic.twitter.com/yalBCOEQVu — andre (@cst_ndr) May 22, 2023

Forse alcuni si aspettavano una scena scorsi.

Morta per il mio ricordo di instragram a seguito della notizia di Mahmmodsebastian #LaSirenetta #mahmood pic.twitter.com/3HbBzb2CaR — Luna🌕 (@tracotanzaubris) May 15, 2023

Ultimo, ma non per importanza, il commento di Emanuele Rauco, critico cinematografico che non le manda di certo a dire, definendo l’ultimo live action come un ‘mappazzone’, per citare Barbieri.

Uno spiazzante incrocio tra Aquaman e Bridgerton con Melissa McCarthy degna di miglior causa. Se non ha senso cercare la magia, sappiate che anche il buon cinema latita #LaSirenetta pic.twitter.com/ELJJk9MBYZ — Emanuele Rauco (@Grouchoromano) May 22, 2023

“Uno spiazzante incrocio tra Aquaman e Bridgerton”, Scruve Rauco riferendosi forse al fatto che i produttori hanno cercato di coincidiate puro azione e sentimentalismo che caratterizza la storia del 1992.

Ovviamente questi sono i commenti che saltano all’occhio rispetto a tutti quelli che elogiano il prodotto accolto con tanto entusiasmo. Il film ha unito più generazioni: bambini curiosi di scoprire una nuova storia e genitori che hanno riscoperto la trama di una delle principesse più amate. Apprezzati anche gli effetti visivi e le ambientazioni caraibiche che rispecchiano appieno i colori della fauna marina e le canzoni inedite che arricchiscono ancor di più la storia.

LEGGI ANCHE >>>Disney, arriva il film La Sirenetta: la novità che zittisce tutte le polemiche