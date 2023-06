Alberto Matano: "Quel momento è arrivato", dopo una lunga attesa il conduttore Rai...

Alberto Matano condivide uno scatto se sui social e che cattura subito l’attenzione: finalmente arrivato quel periodo dell’anno. Ecco a cosa si riferisce il conduttore Rai



Alberto Matano diventa famoso grazie al suo ruolo al Tg. Successivamente il palinsesto nazionale gli offre la possibilità di condurre un programma durante la seconda fascia pomeridiana: La vita in diretta. In quest’ultimo ha la possibilità di continuare a trattare i servizi di cronaca ed attualità, ma di invitare all’interno del suo studio tantissimi ospiti famosi e presentarsi al suo pubblico. Il fatto di potersi esprimere, ha dato a metano la possibilità di conquistare un pubblico ancor più ampio. Lo scorso anno, prima della fine della stagione televisiva, il conduttore dichiara che durante l’estate sarebbe convolato a nozze con il suo compagno, l’architetto Riccardo Mannino.

Ad ufficiale queste nozze è stata la cara amica della coppia: la conduttrice chiamata degli italiani, la zia nazionale, Mara Venier. La conduttrice a celebrato quest’unione ed è stata scelta dalla coppia proprio perché, e grazie a lei che Matano ha trovato il coraggio di fare coming out: il conduttore temeva per la sua carriera e del giudizio del pubblico, che invece ha risposto positivamente a questa dichiarazione iniziandolo a seguire sui social per scoprire tutti i dettagli del matrimonio e della sua prima estate da marito.

Alberto Matano si mostra così sui social: finalmente è arrivato quel momento dell’anno

Per alcuni telespettatori si sta avvicinando un momento molto difficile: i palinsesti stanno per cambiare le loro programmazioni per consentire a tutti i conduttori di andare in vacanza. Tra questi c’è ovviamente anche Alberto Matano che, metterà in pausa il suo programma La vita in diretta. La scorsa estate, per il conduttore è stata veramente magica, non solo perché convolato a nozze, ma perché ho sentito particolarmente l’affetto del pubblico che ha iniziato a seguirlo sul tuo account ufficiale di Instagram. Ecco allora che pubblica uno scatto che non lascia alcun dubbio: si sta avvicinando nuovamente quel periodo dell’anno in cui Alberto Matano si godrà la sua estate tenendo così compagnia ai suoi telespettatori.

I social e stanno sciando le distanze e soprattutto i tempi. Quando un tempo ancora non esistevano, dovevamo aspettare o alcune notizie trapelare tramite i giornali o il ritorno di queste personalità in televisione. Ad oggi, possiamo rimanere in contatto con i nostri volti preferiti del mondo dello spettacolo e non ci resta che aspettare l’inizio dell’estate per scoprire dove andrà quest’anno in vacanza il conduttore.

