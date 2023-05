Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, il commento di un volpone sulla rottura degli Oriele: velenosissimo con…

Daniele Dal Moro e Oriana Manzoni hanno messo un punto alla loro relazione: ecco il commento di un ex concorrente del reality show



Nell’ultimo periodo non si fa altro che parlare di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che, dopo aver a lungo lottato per la loro relazione, hanno messo un punto al loro cammino insieme. Quando la venezuelana entra nella casa più spiata di Italia, inizialmente sembra voler dare tutte le sue attenzioni a l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese. Solo in un secondo momento, dichiara che in realtà è sempre stata attratta da Daniele anche se, quest’ultimo, dopo i precedenti con Antonino, con tantissima difficoltà riesce ad avvicinarsi alla ragazza. Ad aver consolidato la loro relazione è stata sicuramente la squalifica del veneto: questo distacco improvviso ha portato ad entrambi a sentire l’uno la mancanza dell’altra tanto che, dopo la finale, Daniela prepara tantissime sorprese per la sua fidanzata. Anche nei giorni successivi, i due si mostrò sui social più innamorati che mai: come dimenticare il mazzo composto da 19 rose rosse che Daniele ha regalato ad Oriana in rappresentanza di quei giorni che hanno trascorso lontani senza possibilità di vedersi e sentirsi.

Inaspettatamente, arriva come un fulmine a ciel sereno la rottura. Inizialmente molti pensano che si tratti di uno scherzo de Le Iene, ma Oriana viene avvistata con le valigie pronta a lasciare la casa di Daniele. La venezuelana inoltre smette di seguirlo sui social e lo blocca ovunque entrando poi in una room mostrandosi affranta e dispiaciuta per la fine di questa relazione.

Un ex concorrente commenta la rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

da quando hanno ufficializzato la rottura, Oriana e Daniele stanno avendo dei comportamenti completamente opposti. Il ragazzo continua a pubblicare storie sul suo account ufficiale di Instagram che vengono poi cancellate, raccontando la sua verità, ossia che la ragazza è voluta semplicemente sparire da un giorno all’altro. Oriana invece sostiene di aver accusato troppe mancanze in questo rapporto e non si esprimerà sulla vicenda. Ovviamente impossibile non commentare in quanto tutti hanno visto nascere il loro amore sotto le telecamere. La venezuelana è stata inoltre applicata ad un evento in compagnia di Alex Belli e sua moglie Delia Duran.

Su Twitter un utente commenta quest’incontro spingendo la ragazza ad accettare l’amore libero della coppia che abbiamo visto lo scorso anno me lo stesso reality. A commentare e l’attore che ritiene assurdo che ogni anno nascono tantissimi fandom di coppie che, su dire stanno insieme solo per alimentare i social e ottenere più visibilità.

