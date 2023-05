Terra Amara anticipazioni: Fekeli decide di avvertire Demir sulla questione del due loschi uomini

Terra Amara, stanno per concludersi gli episodi di questa settimana prima degli speciali del weekend: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Per chi segue dall’inizio la serie turca, sa perfettamente che quando Zuleyha e Yilmaz sono arrivati Cukurova, hanno scombussolato tutti gli equilibri degli abitanti. Demir, che per la sarta a un vero e proprio colpo di fulmine, grazie all’aiuto della madre Hunkar riesci a far incarcerare il suo nemico. Quest’ultimo dietro le sbarre conoscerà Fekeli, uomo incastrato dalla stessa famiglia in quanto accusato dell’omicidio di Adnan Yaman. I due stringeranno un’amicizia tale che si comporteranno esattamente come padre e figlio, soprattutto quando riusciranno tutte e due ad ottenere la scarcerazione: il loro unico obiettivo è quello di rovinare la famiglia potentissima degli Yaman.

Così nasce tutta la dinamica della serie, anche se ultimamente abbiamo visto negli ultimi episodi che le famiglie hanno deciso di deporre le armi per difendere non solo Yilmaz accusato di omicidio, ma anche l’onore di Zuleyha in quanto si stava iniziando a propagare in giro la notizia che fosse stata violentata. L’unica a non essere d’accordo con questa tregua tra le due famiglie è ovviamente la dottoressa che diventa sempre più paranoica sul rapporto del suo compagno con la sua ex.

Terra Amara anticipazioni: Fekeli decide di avvertire Demir, la reazione inaspettata

Dopo essersi ripreso dall’infarto Fekeli si stava godendo un momento di tranquillità soprattutto dopo che era stata ufficializzata la pace tra le due famiglie. Mentre si trova in una locanda, ascolta due uomini che hanno intenzione di impossessarsi di tutti i terreni di Cukurova. Ovviamente per farlo Hanno bisogno di raccogliere informazioni sui più potenti cittadini e tra questi c’è ovviamente anche lo Yaman. Fekeli decide dunque di avvisare la sua ex compagna e madre di quest’ultimo incontrandosi con tutti quanti a casa di l Yilmaz e Mujgan.

Si stipula una nuova alleanza tra le famiglie per il bene della città per il quale hanno investito tantissimo denaro e e tempo. Neanche quest’occasione però riuscirò a placare la gelosia della dottoressa in quanto questo nuovo riavvicinamento tra tutti i componenti delle diverse famiglie sono per lei la prova che suo marito e l’ex sarta stanno cercando di nascondere qualcosa a tutti quanti. Yilmaz inizia a perdere veramente la pazienza: in questo momento ha veramente problemi più importanti da gestire come il fatto che qualcuno potrebbe impossessarsi illegalmente delle sue tenuta e delle sue attività.

