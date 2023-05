Terra Amara anticipazioni: la decisione inaspettata di Zuleyha e la scoperta di Saniye

Terra Amara anticipazioni: la sarta prende una decisione inaspettata mentre Gaffir viene scoperto da Saniye

Nella puntata precedente abbiamo visto la dottoressa Mujgan mandare a Demir il filmato in cui ha ripreso i propri compagni in un appuntamento clandestino. Per sua sfortuna, il proiettore non era intatto e quindi lo Yaman, non è mai venuto a conoscenza del contenuto della pellicola restando convinto che si trattasse ancora di alcune registrazioni di partite di calcio. Il fatto che in questo momento c’è una pace tra le due famiglie, concesso a Fekeli di chiedere la mano di Gulten. Una notizia che arreso felicissimi tutti tanto che l’ex sarta deciso di mobilitarsi per creare il vestito da sposa per Gulten.

Quest’ultima infatti sembra essere pronta a sposare Cetin. Dopo la loro conoscenza infatti, i due avevano smesso di frequentarsi e lei aveva deciso di sposare un uomo molto più grande di lei anche se tutti quanti gli avevano sconsigliato di accettare queste nozze: persino Zuleyha cercò di convincerla di non compiere questo grandissimo errore di aspettare di sposare l’uomo della sua vita. Durante la sua festa di fidanzamento Cetin si presenta e c’è una sparatoria tra il promesso e l’ex fidanzato di Gulten. La ragazza capisce sentimenti di quest’ultimo e decide di aspettarlo fino alla scarcerazione per poter poi vivere il resto della loro vita insieme.

Terra Amara anticipazioni: la scelta di Zuleyha e la scoperta di Saniye

Non appena viene promessa in sposa, Zuleyha decide di confezionare un abito per Gulten, ma non appena si mette all’opera, ti ricordo di possedere un vestito che non ha mai utilizzato : si tratta quello del suo matrimonio mai celebrato con Yilmaz.

Saniye scopre nel frattempo ciò che ha combinato Gaffur: quest’ultimo ha venduto i suoi gioielli per riuscire a ripagare quanto prima i suoi debiti con Hatip. La nuova dinamica però nasce da Fekeli che mentre si trova seduto nella locanda di Ferhat, riesci ad origliare due uomini che parlano di come comprare la raffineria di Hulusi per poi attuare il loro piano che consiste in quello di impadronirsi di tutte le terre di Cukurova facendo in modo che nessuno possa ostacolarli. Affermarsi nella ci sta è stato per lui molto difficile e teme che adesso tutto possa essere messo a rischio per colpa di questi due loschi uomini che ancora non conosciamo. Cosa deciderà di fare Fedeli? Proteggerà solamente le sue terre o aiuterà anche Demir?

