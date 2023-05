Bimba di 10 anni colpita da un proiettile mentre mangiava il gelato: la sua vita è in pericolo

Una bambina di 10 anni è stata coinvolta in una sparatoria dovuta a cause ancora ignote. La polizia sta indagando, ma la piccola è stata operata questa mattina ed è in prognosi riservata. L'episodio richiama alla mente altre vicende simili in cui l'assurdità della violenza colpisce innocenti e famiglie. Leggi l'articolo per saperne di più.

Di cosa parliamo in questo articolo... Una bambina di 10 anni è stata ferita alla testa da colpi sparati di fronte a un bar

Sarebbero stati due individui su una moto a sparare

Tre membri di una famiglia sono stati colpiti accidentalmente mentre mangiavano un gelato fuori al locale

La bambina è stata operata ma dovrà sottoporsi a un nuovo intervento

Il deputato Francesco Emilio Borrelli commenta il crimine e lo paragona ad altre vicende

Una bambina di 10 anni è stata operata questa mattina dopo essere stata ferita da un proiettile sparato da due individui su una moto in piazza Cattaneo. La sparatoria ha causato il ferimento accidentale di tre membri di una famiglia che stavano mangiando un gelato fuori al locale. La bimba è stata colpita alla testa ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santobono, dove è stata operata ed è in condizioni riservate ma non sembra in pericolo di vita. Tuttavia, dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento per un versamento ematico formatosi nella tempia.

Mentalità criminale: mancanza di rispetto per la vita umana

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha commentato la vicenda e ha citato un caso simile: quello della piccola Noemi, ferita quasi mortalmente da un proiettile a piazza Nazionale nel 2019. Borrelli ha sottolineato la mancanza di rispetto per la vita umana da parte dei criminali, che non si fermano neanche quando sono presenti famiglie e bambini. In molti casi, infatti, la furia omicida colpisce innocenti, come accaduto di recente a Mergellina con il giovane colpito da un proiettile di un delinquente che aveva litigato con persone a lui estranee.

La vicenda della bambina ferita a piazza Cattaneo è solo l'ennesimo esempio di questa mentalità criminale. È necessario prendere provvedimenti per contrastare questi episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini e delle loro famiglie. In questo momento, però, la priorità è la salute e il recupero della bambina ferita, alla quale auguriamo una pronta guarigione.

"Criminale è chi non rispetta la vita degli altri" ha affermato Alberto Sordi in uno dei suoi celebri monologhi. Ed è proprio così: chi mette in pericolo la vita di innocenti, con crimini tanto insensati quanto gratuiti, dimostra una profonda mancanza di rispetto nei confronti della vita umana. La storia della piccola bambina colpita casualmente a Napoli è solo l'ennesimo esempio di questo assurdo e tragico scenario. Ci auspichiamo che le forze dell'ordine possano fare chiarezza al più presto e garantire la sicurezza di tutti i cittadini, in particolare dei più deboli e indifesi, come appunto i bimbi come lei.

È una triste realtà quella in cui viviamo, dove la violenza e l'irresponsabilità di alcuni individui possono mettere in pericolo la vita di persone innocenti, tra cui bambini. È importante che le autorità agiscano con fermezza per garantire la sicurezza dei cittadini e punire gli autori di simili atti di violenza. Cosa ne pensa il lettore di questi tragici episodi? Ritiene che ci sia bisogno di maggiori controlli e misure di prevenzione?