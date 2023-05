Terra Amara anticipazioni: arriva il filmato di Zuleyha e Yilmaz a Demir, la sua reazione inaspettata

Terra Amara ritorna con i nuovi episodi prima della messa in onda del programma di Maria dDe Filippi: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Nella scorsa puntata abbiamo visto per la prima volta le due famiglie riunirsi per cercare di salvare non solo il destino di Yilmaz, ma anche quello di Zuleyha e di conseguenza anche quello degli Yaman. Tutto è stato reso possibile grazie a Hunkar che per la prima volta ha cercato di fare da paciere tra i due uomini e non alzarli l’uno contro l’altro come ho sempre fatto da quando sono arrivati a Cukurova. Mujgan intanto era sempre rimasto all’oscuro di tutto quello che stava succedendo in quanto, entrambe le famiglie, si erano convinte che avessi bisogno di un aiuto psicologico in quanto è particolarmente paranoica sulla situazione di Zuleyha: dopo aver visto il suo bambino attaccato al seno della donna e, un suo foulard e nella macchina del marito, si è convinta ormai che tra i due c’è qualcosa che tengono nascosto.

Quando si era riaperto il caso dell’omicidio di Ercument, Zuleyha aveva chiamato Yilmaz chiedendogli un incontro, ma sono stati seguiti dalla dottoressa che ha filmato tutto. Le famiglie stabiliscono una pace, ma quest’ultima è pronto a rovinare una volta e per sempre l’ex sarta.

Terra Amara anticipazioni: Mujgna manda il filmato incriminante ha Demir

Da quando Mujgan ha scoperto che Adnan è il figlio di suo marito, proprio non riesce più a sopportare la presenza della rivale nella tenuta accanto. Si insospettisce sempre di più anche quando i due ex decidono di incontrarsi segretamente: dopo averli seguiti li riprende con la telecamera fino a quando non entrano in casa. Le famiglie stipulano una pace, ma la dottoressa e determinata a rovinare Zuleyha. Manda quindi a Demir il filmato che vede coinvolta moglie, ma credendo che siano delle registrazioni delle partite di calcio, evita di vederla.

Solamente quando si sarà convinto ad osservare ciò che nasconde la cassetta, scoprirà che il proiettore è rotto. Nel mentre Fekeli è sempre più convinto di recarsi a chiedere la mano di sempre più convinto di recarsi a chiedere la mano di Gulten alla famiglia degli Yaman, soprattutto ora che tra le due scorre buon sangue. Convinti che questo matrimonio si celebrerà Zuleyha, decide di confezionare per la ragazza il suo abito da sposa prima di prendere una decisione in aspettata che però vedremo solo nella prossima puntata.

