Ciro Borriello rifiuta l'intervista a VesuvioLive: "Ha qualcosa da nascondere?"

Borriello, candidato sindaco di Torre del Greco, ha rifiutato ripetutamente di partecipare alle interviste offerte dai media locali, suscitando perplessità nell'elettorato. Nonostante l'offerta di un'ultima intervista in diretta streaming focalizzata sui temi culturali, turistici e artigianali, il portavoce del candidato ha dichiarato l'impossibilità dell'incontro per impegni troppo stringenti. Al contrario, il candidato Mennella ha accettato l'invito e sarà ospite di una diretta streaming programmata per venerdì 26 maggio.

Manca poco alla conclusione della campagna elettorale per le elezioni amministrative e la cittadinanza è alla ricerca di approfondimenti sui programmi dei candidati sindaci e di appelli al voto. Tuttavia, sembra ormai confermato che l'esponente del centrodestra non darà più voce al suo programma, nonostante i 45 giorni di campagna elettorale e i 30 canonici più i 15 dedicati al ballottaggio.

Il silenzio del centrodestra

C'è stata soltanto una volta in cui siamo riusciti ad approfondire il programma di Borriello e precisamente quando i nostri microfoni sono andati al suo comitato elettorale e lo abbiamo intervistato. Borriello ha declinato tutti gli inviti precedenti ad intervenire nei nostri studi per le interviste conoscitive degli aspiranti primi cittadini, cosa che invece è stata accettata dagli altri quattro candidati.

Abbiamo inoltre offerto la possibilità a Borriello di poter parlare pubblicamente e da solo alla cittadinanza in una diretta streaming che doveva essere un faccia a faccia tra aspiranti sindaci, ma questa opportunità è stata declinata. Anche l'ultima intervista in diretta streaming offerta a tre giorni dal silenzio elettorale è stata rifiutata dal portavoce di Ciro Borriello, Enrico Pensati, il quale ha dichiarato che Borriello era troppo impegnato per poter partecipare.

Risultando ancora una figura foriera di interrogativi e oggetto di polemiche, il fatto che Borriello abbia affidato la propria comunicazione politica soltanto a monologhi negli spazi autogestiti a pagamento, con domande preconfezionate e tappeto rosso, lascia un pò di amaro in bocca. Il silenzio di Borriello ha deluso i cittadini, che avrebbero voluto conoscere anche le sue idee riguardo la cultura, la riscoperta dei territori, la valorizzazione turistica e l'artigianato.

Invece, nonostante un'agenda piena anche per Mennella, questi ha accettato il nostro invito e sarà ospite della nostra diretta streaming venerdì 26 maggio alle ore 15.00. La cittadinanza avrà quindi la possibilità di conoscere meglio il programma del candidato sindaco.

La politica senza trasparenza è come un cielo senza stelle", afferma Angela Merkel. Ciro Borriello sembra aver scelto di non comparire davanti ai media, declinando ogni invito rivolto a lui. È difficile capire come un candidato sindaco che si propone di governare una città possa permettersi di ignorare la richiesta di una porzione della cittadinanza e di una testata giornalistica che copre quella stessa area. Speriamo che in futuro Borriello scelga di essere più disponibile a dare voce al proprio programma e ai propri ideali, in modo da consentire ai cittadini di fare scelte informate e consapevoli.

La libertà di scelta e di opinione è alla base della democrazia, ma ci vuole un impegno sincero e trasparente da parte dei candidati per far sì che ogni cittadino possa essere pienamente informato e consapevole della propria scelta. È un peccato che, nonostante i continui inviti da parte dei media locali come il nostro, uno dei candidati abbia declinato ripetutamente la possibilità di dare voce al suo programma in modo diretto e pubblico. Ad ogni modo, eletti i nuovi sindaci, ci chiediamo: quali strategie e progetti vedreste concreti e attuabili per la città di Torre del Greco nei prossimi anni?