La promessa, shock al 1 giugno: "Cruz commette un omicidio"

Scopri le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola La promessa: fuga, morte, indagini e intrighi avvincenti si susseguono in un susseguirsi di colpi di scena. Segui la storia della domestica Jana, che cerca di scoprire la verità sulla morte della madre e sul rapimento del fratello, in onda ogni giorno su Canale 5 dal 29 maggio al 1 giugno 2023. Resta con noi per saperne di più.

Di cosa parliamo in questo articolo... Riassunto delle nuove trame della soap opera spagnola La promessa per la settimana dal 29 maggio al 1 giugno 2023

Fuga e morte di Dolores, arrivò di Jana a La promessa, morte di Thomas, finto malore di Pia, indagini di Funes, rifiuto di Catalina di andare al funerale del fratello e esequie di quest'ultimo

Jana chiede aiuto a Tomas per scoprire chi ha ucciso la madre e il fratello

Funes scopre che l'arma del delitto potrebbe essere un tagliacarte di 10 centimetri

Catalina non partecipa al funerale del fratello

Novità su La Promessa: trame intriganti per i prossimi episodi

La soap opera spagnola La Promessa è in procinto di svelare nuovi e sorprendenti intrecci che coinvolgeranno i personaggi della serie. A partire dal 29 maggio fino al 1 giugno 2023, tutti i giorni su Canale 5 alle 14:45, i telespettatori potranno godere di episodi inediti che promettono di tenere incollati alla TV.

La trama segue la storia di Jana, una domestica che ha salvato il figlio dei marchesi, Manuel, da un incidente aereo mentre cercava di scoprire la verità sulla morte della madre e sul rapimento del fratello. Le nuove anticipazioni ci portano alla scoperta di nuovi misteri che coinvolgeranno la giovane.

La settimana sarà incentrata sulla fuga di Dolores, sull'arrivo di Jana alla tenuta La promessa, sulla morte di Thomas, sul finto malore di Pia, sulle indagini di Funes, sul rifiuto di Catalina di partecipare al funerale del fratello e sulle esequie di quest'ultimo.

Secondo le anticipazioni, Dolores sarà inseguita e uccisa da alcuni uomini a cavallo mentre tenta di fuggire con Mariana e il figlio neonato. Durante la fuga, gli uomini porteranno via il bambino, credendo che la bimba sia morta. Quindici anni dopo, Mariana si presenterà alla tenuta con il nome di Jana per scoprire chi ha ucciso la madre e che fine ha fatto il fratello.

Manuel avrà un incidente in aereo e verrà soccorso proprio da Jana. Per ringraziarla, la giovane chiederà di essere assunta come cameriera a tempo pieno e di poter indagare sulla morte della madre. Tomas si offrirà di aiutarla e le lascerà la sua fede nuziale come segno di buona volontà. Tuttavia, la situazione si complicherà quando Tomas avrà un malore in cucina e Funes arriverà alla tenuta per indagare sull'omicidio.

Dopo i primi interrogatori, i sospetti di Funes ricadranno su Catalina e Jimena perché Tomas non aveva la fede al dito quando è morto. La situazione si aggraverà ulteriormente quando si scoprirà che l'arma del delitto potrebbe essere un tagliacarte di 10 centimetri che Donna Cruz afferma di aver perso.

La morte di Tomas metterà a dura prova l'equilibrio della famiglia e porterà alla luce vecchi rancori e segreti inconfessabili. Catalina non parteciperà al funerale del fratello e Candela combinerà un disastro in cucina durante la preparazione del rinfresco.

Nonostante le difficoltà, Manuel continuerà a corteggiare Jana, mentre il barone temerà che l'omicidio di Tomas possa mettere in cattiva luce i Lujan e i Cruz. Mauro incontrerà Leonor che lo bacerà nuovamente, mentre la cuoca Simona avrà un crollo emotivo dopo la morte del padroncino.

Le nuove trame di La Promessa promettono di essere ricche di colpi di scena e di momenti emozionanti che terranno incollati alla TV i telespettatori di Canale 5.

"Un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni che tengono gli spettatori col fiato sospeso". Le anticipazioni della soap opera spagnola La promessa ci regalano ancora una volta una trama intricata e avvincente, capace di tenere incollati al teleschermo milioni di telespettatori. Ma alla fin fine, cosa ci resta di tutte queste vicissitudini? Forse solo la fugace e passeggera distrazione da una quotidianità spesso grigia e difficile. Forse è proprio questo il fascino delle soap opera, il poter evadere per qualche ora dalle difficoltà della vita reale. Ma non dimentichiamoci mai che la realtà può riservare sorprese ben più amare dello scorcio di mondo che ci viene proposto in tv.

Anticipazioni La Promessa: fuga, omicidio e indagini nella soap opera Spagnola in onda su Canale 5 dal 29 maggio.

La soap opera La Promessa ci regala nuove ed emozionanti anticipazioni, che appassioneranno certamente i telespettatori italiani. La trama è ricca di colpi di scena e di misteri da scoprire, che tengono alta l'attenzione e creano sempre nuove sospensioni. La storia si sviluppa con grande intensità emotiva, grazie anche alle splendide ambientazioni spagnole che la rendono ancora più coinvolgente. E voi, cosa ne pensate? Siete curiosi di seguire le avventure di Jana e Manuel in questa affascinante serie televisiva?