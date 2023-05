Fiorello fa un omaggio a Mike e Biggio, ma la sorpresa è Paola Barale: cosa succede nella Ruota della Mink**?

Scopri come Fiorello ha stupito il pubblico di Rai 2 con un omaggio a Mike Bongiorno attraverso La ruota della fortuna della Mink**. Con Biggio che si è improvvisato una Paola Barale d'altri tempi, i concorrenti non sono i classici volti rassicuranti e il conduttore d'eccezione è stato un super Barbararossa con un accento siciliano ben impostato. Non perderti questo video imperdibile su RaiPlay e scopri di più sui programmi di Tele Mink**.

Il talento di Fiorello continua a stupire il pubblico di Rai 2 con il suo programma Viva Rai 2. In una delle ultime puntate, il conduttore ha deciso di rendere omaggio a Mike Bongiorno e ha proposto una versione della famosa Ruota della Fortuna intitolata La ruota della Mink**. Nonostante il meccanismo del gioco sia rimasto lo stesso, le parole da indovinare sono state scelte in modo originale e divertente.

Il look del comico Biggio, che si è presentato vestito come Paola Barale di altri tempi, è stato sicuramente uno dei momenti più divertenti della trasmissione. Anche i concorrenti, non i soliti volti noti della tv, hanno contribuito a rendere la puntata ancora più interessante.

La prima puntata de La ruota della Mink** ha visto la partecipazione del super Barbararossa come conduttore d'eccezione: la sua versione inedita con accento siciliano ben impostato è stata molto apprezzata dal pubblico. Per chi se la fosse persa, la puntata può essere recuperata su RaiPlay in streaming.

Tutte le puntate di Viva Rai 2 e dei programmi di Tele Mink** sono disponibili su RaiPlay: non c'è motivo di non gustare le esilaranti performance di Fiorello e della sua squadra.

"La vera sfida del futuro sarà trovare il modo di raggiungere il pubblico più giovane" affermava Mike Bongiorno, uno dei più grandi conduttori della televisione italiana. E forse Fiorello, con le sue idee fresche e originali, ha trovato la chiave per farlo. La Ruota della Mink** ha riportato alla ribalta uno dei giochi storici della tv italiana, ma rivisitato in chiave moderna e divertente. Il conduttore toscano riesce sempre a stupire il pubblico, coinvolgendolo con la sua simpatia e la sua originalità. E forse proprio così riuscirà a conquistare anche i giovani che spesso guardano poco la tv tradizionale. Un plauso a Fiorello per l'ennesima dimostrazione di creatività e talento.

In conclusione, Fiorello continua a sorprendere il suo pubblico con idee originali e divertenti. La sua Ruota della Mink** è stata un omaggio a Mike Bongiorno che ha fatto ridere tutti, compreso il conduttore Biggio che si è trasformato in una Paola Barale di altri tempi. Consiglio di vedere il video per gustarsi questo spettacolo di comicità. Qual è il vostro parere sull'utilizzo di vecchi giochi televisivi in programmi odierni? Vi piace il modo in cui Fiorello li reinventa?