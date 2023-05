Francesco Chiofalo sbotta sui social: problemi in banca per 'Lenticchio'

Francesco Chiofalo furioso sbotta sui social: "Non mi venite a dire così, sarei rovinato!", tutta colpa della banca

Francesco Chiofalo diventa famoso grazie al programma che, dopo un anno di pausa, ritornerà finalmente in tv: Temptation Island. A dire il vero, 'Lenticchio', partecipa per ben due volte: la prima in compagnia della sua ormai ex fidanzata Selvaggia Roma, mentre la seconda, ormai single da tempo, viene scelto come tentatore. In tutti questi anni ha raggiunto un grandissimo successo sui social, soprattutto per le sue relazioni. Fidanzato prima con Antonella Firdelisi, con il quale sembra essersi lasciato nel peggiore dei modi visto che, i due, hanno per tanto tempo continuato a mandarsi frecciatine. Successivamente si fidanza con Drusilla Gucci anche se molti non credono a questa storia: i due sembrano troppo diversi per poter essere una coppia.

Francesco, nel bene o nel male, riesce a far sempre parlare di sé. Dopo il suo intervento al naso, ospite nel salotto televisivo di Barbara d'Urso, chiede in diretta alla sua fidanzata di convolare a nozze. Purtroppo evento mai avvenuto visto che i due si separano. Francesco è amato però dai suoi fan che, soprattutto perché non ha peli sulla lingua e, quando si arrabbia, non le manda di certo a dire.

Francesco Chiofalo on fire! I problemi con la banca lo mandano fuori di testa: ecco cos'è successo

Francesco Chiofalo spesso nelle storie si sfoga con i suoi follower. Questa volta ad averlo mandato su tutte le furie è stata la banca. L'ex di Drusilla si era recato al centro per un prelievo, ma sbagliando per ben tre volte il codice della sua carta, quest'ultima è stata trattenuta dall'ATM. Ecco allora che Chiofalo chiede aiuto all'interno della struttura, ma sembra che tutto sia avvenuto purché risolvere la situazione. La sua carta è rimasta bloccata e sembra che ora debba avere inizio un lunghissimo iter per poterla riavere o quanto minimo risolvere il problema.

Francesco inizia a lamentarsi sui social in quanto sono veramente tante le password da ricordare: da quelle della banca a quelle di Instagram, l'ex partecipante di Temptation Island perde proprio le staffe:"Non venite a dirmi di mettere tutte le password uguali, che se qualcuno si ruba il telefono o il portafoglio e la scopre è la fine", dichiara Francesco sottolineando persino che se avesse sempre lo stesso codice tra carte di credito, blocco del telefono e Instagram finirebbe sul lastrico.

LEGGI ANCHE>>>Drusilla Gucci e Antonella Fiordelisi: è guerra per Francesco Chiofalo