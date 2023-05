Fedez, la rivelazione inedita sulla sua malattia: i medici avevano detto che …

Fedez, il marito di Chiara Ferragni racconta una dettaglio niente di quando ha scoperto di avere il tumore al pancreas: rivelazione da brividi

Federico Lucia, conosciuto da tutti come Fedez, sta vivendo decisamente dei giorni particolari. Esattamente come ogni estate, ha deciso di lanciare il suo tormentone estivo. L’anno scorso si è esibito in compagnia di Mara Sattei e di Tananai, mentre quello prima è diventata famosissima la canzone Mille, featuring con Orietta Berti ed Achille Lauro. Il fatto che avesse fatto pace con J Ax, aveva fatto preannunciare a tutti che i due sarebbero ritornati a conquistare le classifiche musicali: gli Articolo 31, il gruppo formato da Ax ed Jad, sono stati scelti da Fedez insieme ad Annalisa per il nuovo singolo che è uscito a mezzanotte, Disco Paradise. Come se non bastasse sono usciti anche i nuovi episodi della serie che ho registrato lo scorso anno con sua moglie Chiara Ferragni disponibile su Amazon Prime Video.

Non sappiamo se si tratti di una coincidenza o il tutto è stato pensato, ma proprio quando usciva il nuovo singolo di Fedez con il suo amico Ax, nella serie è stato trattato il concerto di Milano dello scorso anno in cui i due, dopo anni sono ritornati ad esibirsi insieme. In questo episodio inoltre Fedez fa una dichiarazione in aspettata sulla sua malattia.

Fedez spiazza tutti con una dichiarazione sul suo tumore al pancreas: ecco cosa avevano detto i medici

Il concerto Love Mi, organizzato per devolvere dei fondi all’associazione Tog, molto cara al cantante Fedez, si terrà anche quest’anno. Il cantante nella serie dedicata alla sua famiglia, ha confessato che l’idea di creare questo evento era nata prima ancora di scoprire della sua malattia. Il progetto viene ovviamente messo in pausa quando scopre di doversi operare e, la madre, confessa che per accontentare il figlio, hanno lavorato giorno e notte dopo l'intervento per dargli la possibilità di ritornare sul palco.

Federico dichiara nella serie che, i medici non sapevano se, dopo l’operazione, si sarebbe ripreso per tempo per poter restare sul palco ad esibirsi per circa un’ora, e che c’erano poche probabilità che ci sarebbe riuscito: da quel momento Fedez si intestardisce e decide di farlo. Quella di Federico è stata una ripresa clamorosa, non solo quella che abbiamo già visto (il post operatorio), ma ad oggi sappiamo che su quel palco l’anno scorso ha ottenuto una doppia vittoria visto che, la sua presenza, non era per nulla scontata.

