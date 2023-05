Anthony Hopkins svela il suo addio alla Rai in diretta a Che tempo che fa: "Non tornerò mai più"

Che tempo che fa sta per concludere la sua ultima stagione con uno degli ospiti più attesi: Anthony Hopkins. Il premio Oscar sarà intervistato da Fabio Fazio nella puntata del 28 maggio, chiudendo in bellezza un'edizione che ha visto protagonisti ospiti di altissimo livello. Ma cosa riserverà il futuro per il conduttore? Con la fine della sua esperienza in Rai, si parla di possibili nuovi progetti su Discovery, ma per ora tutto è solo ipotesi. Scopriamo insieme i dettagli.

Anthony Hopkins ospite speciale del gran finale di Che tempo che fa

Il programma di Rai3 Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, ha regalato ai suoi spettatori momenti indimenticabili con ospiti di altissimo livello, tra divi del cinema e personaggi politici di spicco. L'ultima puntata di questa edizione è pronta a sorprendere ancora una volta il pubblico con un ospite d'eccezione: è stato infatti annunciato che il conduttore intervisterà l'attore premio Oscar Anthony Hopkins nella puntata in onda domenica 28 maggio.

"È uno dei più grandi attori di tutti i tempi, il due volte premio Oscar Anthony Hopkins, domenica nell’ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3", ha scritto Fazio su Twitter, annunciando la sua presenza nel programma.

Con questo ospite d'eccezione, si chiude in bellezza un'edizione straordinaria, premiata dagli ascolti e caratterizzata dalla presenza di tanti altri grandi nomi dello spettacolo, come Penelope Cruz, Pedro Almodóvar, Richard Gere, Bono, Ben Affleck, Whoopi Goldberg, Uma Thurman, John Travolta, Madonna e George Clooney.

Il futuro di Fabio Fazio: ipotesi su un possibile format su Discovery

Come noto, Fabio Fazio lascerà la Rai per approdare su Discovery, precisamente sul canale Nove. Insieme a lui, ci saranno anche altri volti noti del mondo dell'intrattenimento italiano. Nonostante non ci siano ancora dettagli precisi sui progetti futuri, si vocifera che il conduttore possa proporre un format simile a quello di Che tempo che fa, con un possibile mantenimento del titolo.

Tuttavia, al momento si tratta solo di ipotesi e Fabio Fazio ha annunciato di voler concludere degnamente la sua lunga esperienza in Rai prima di svelare i progetti che caratterizzeranno il suo futuro professionale. Restiamo dunque in attesa di ulteriori notizie e di scoprire quali saranno le prossime avventure televisive del famoso conduttore.

"La fine è solo il principio di qualcosa di nuovo" ci insegna la saggezza orientale, e sembra essere perfettamente applicabile al futuro di Fabio Fazio. Dopo anni di successo su Rai3 con Che tempo che fa, il conduttore si prepara a nuove avventure televisive su Discovery. Ma non è una fine, bensì un nuovo inizio, una nuova sfida che vedrà Fazio protagonista di nuovi progetti e nuovi format. E chissà, magari anche il titolo potrebbe restare lo stesso, perché tanto "Che tempo che fa" è diventato un grande classico della televisione. Auguriamo a Fazio un futuro radioso e pieno di successi.

L'ultima puntata di Che tempo che fa si preannuncia davvero imperdibile con l'intervista ad Anthony Hopkins, uno degli attori più grandi di tutti i tempi. Fabio Fazio ha saputo portare avanti un programma di grande livello, arricchito dalla presenza di ospiti di altissima caratura, sia del mondo del cinema sia della politica. Attendiamo con curiosità i suoi prossimi progetti e ci chiediamo se riuscirà a offrirci ancora tanti momenti unici come quelli che ci ha regalato fino ad ora. E voi, cosa pensate? Qual è stato il vostro ospite preferito di Che tempo che fa?