"Un weekend dedicato alla letteratura e alle aperture straordinarie nel centro storico di Napoli": è così che si potrebbe introdurre l'articolo che parla del festival letterario "Ricomincio da Port'Alba" e dei numerosi eventi culturali in programma nel terzo fine settimana di maggio. Tra presentazioni di libri, talk, reading, speed-date letterario e omaggio a Mauro Giancaspro, il centro storico e Posillipo si animeranno di attività legate alla cultura. Ma non solo: aperture straordinarie di luoghi della città come la Grotta di Seiano, il Parco Sommerso di Gaiola, Palazzo Corigliano e la terrazza dell'Archivio di Stato, spettacoli teatrali, concerti e performance di danza arricchiranno il programma. Una vera e propria festa della cultura, che vedrà Napoli valorizzare la propria identità attraverso la letteratura e le arti performative.

Di cosa parliamo in questo articolo... - Si terrà una rassegna letteraria intitolata "Ricomincio da Port’Alba" dal 26 al 28 maggio a Napoli.

- Saranno presenti presentazioni di libri, reading, un speed-date letterario e un omaggio a Mauro Giancaspro.

- Saranno inoltre aperti al pubblico diversi luoghi della cultura come la Grotta di Seiano e il Parco Sommerso di Gaiola, Palazzo Corigliano e la terrazza Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo.

- Ci saranno spettacoli teatrali e di danza in varie parti della città, in particolare la retrospettiva dedicata ad Antonio Capuano.

Ricomincio da Port'Alba: il festival della lettura che celebra la storica via dei librai

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio, la storica via dei librai di Napoli, Port'Alba, sarà al centro della scena grazie alla nuova edizione del festival della lettura "Ricomincio da Port'Alba". In questo fine settimana dedicato alla cultura, diversi luoghi della città saranno eccezionalmente aperti al pubblico, tra cui la Grotta di Seiano e il Parco Sommerso di Gaiola.

Port'Alba, rispettando la sua vocazione, sarà il cuore della manifestazione, con presentazioni di libri, talk, reading e un originale speed-date letterario. Inoltre, sarà presente un omaggio a Mauro Giancaspro, storico direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli.

"Un'iniziativa coerente con i progetti dell'Amministrazione Manfredi: valorizzare l'identità dei luoghi ed utilizzare la cultura come volano di sviluppo" ha dichiarato Sergio Locoratolo, Coordinatore Politiche culturali del Comune di Napoli. "Il libro e la lettura rappresentano settori strategici, su cui il Comune sta investendo risorse e progettualità, sia per una generale crescita culturale della cittadinanza, che come fattore di sviluppo economico ed occupazionale".

Il festival prenderà il via alle ore 11.00 di venerdì 26 maggio con l'inaugurazione dello Speaker's Corner, un'area in cui si terranno interventi di esperti del settore letterario. La giornata inaugurale vedrà anche la presenza di Massimiliano Virgilio, che presenterà il suo ultimo libro "Il tempo delle stelle".

La mattinata di sabato 27 maggio sarà dedicata al ricordo di Mauro Giancaspro, con un incontro a cui parteciperanno diversi personaggi del mondo della cultura. Nel pomeriggio, invece, si terrà un flashmob di scambio libri e l'incontro con Stefania Spanò, che parlerà del suo ultimo libro "Nannina".

La rassegna si concluderà domenica 28 maggio, con una serata dedicata alla scrittura al femminile. Rosi Selo presenterà il suo ultimo libro "Vincenzina ora lo sa" insieme a Lorenzo Marone. Prima della presentazione, ci sarà l'evento "Speed date letterario", un divertente gioco in cui i partecipanti potranno conoscersi attraverso le pagine di libri.

Tutti gli appuntamenti di "Ricomincio da Port'Alba" sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere (n°30). Inoltre, ci saranno diverse aperture straordinarie di luoghi culturali della città, come Palazzo Corigliano, storica sede dell'Università di Napoli "L'Orientale", che ospiterà visite guidate, reading, performance musicali e laboratori creativi.

In questo fine settimana di cultura, Napoli si animerà di eventi e spettacoli, tra cui la retrospettiva dedicata ad Antonio Capuano che include l'apertura della mostra fotografica "Vedere e ascoltare" di Gianni Fiorito, e lo spettacolo "Icaro" di Azul Teatro che animerà la terrazza dell'Archivio di Stato. Inoltre, i ballerini della Urban Farm si esibiranno in due lunghe performance di break dance in luoghi simbolo del contemporaneo in città.

"La cultura è l'unico bene che aumenta quando viene diviso" disse Paolo Rossi, e Napoli sembra aver compreso questa verità alla perfezione. L'evento "Ricomincio da Port'Alba" è solo uno dei tanti esempi di come la città partenopea stia investendo nella promozione della cultura e della letteratura. Ma non solo: aperture straordinarie di luoghi di grande valore storico-artistico, spettacoli teatrali e musicali, performance e laboratori creativi mostrano come Napoli abbia abbracciato l'arte a 360 gradi, confermando il ruolo strategico che essa riveste per la crescita economica ed occupazionale. Una città che guarda con entusiasmo al proprio futuro grazie alla cultura, e che offre al pubblico un fine settimana ricco di emozioni e conoscenze.

