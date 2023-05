Sei sorelle anticipazioni: Francisca viene sgamata dalle sorelle, colta con le mani nel sacco

Sei Sorelle sta per giungere al termine. Ecco le anticipazioni della puntata che rappresenta il giro di boa: gli ultimi episodi si avvicinano

Dopo la ripresa del vicedirettore della fabbrica, Salvador, e l’infortunio di Elisa, la puntata di oggi parlerà di un’altra delle sorelle Silva che da pochissimo scampato il pericolo di morte. Nella fabbrica si era infatti insidiato il vaiolo che aveva colpito non solo tutti gli operai, ma anche la famiglia stessa: ad aver avuto la peggio è stata Francisca che i medici avevano dato già per spacciata. Miracolosamente però, riesci a rimettersi in sesto e decide di non abbandonare il suo sogno del canto visto che, durante la sua convalescenza, persino il suo maestro è passato a farle visita. Tutte le sorelle ci sono incuriosito di questo incontro visto che, sapevano che aveva lasciato la scuola di canto ormai da tempo: precisamente da quando era morto il padre e hanno cercato di far di tutto per mantenere la proprietà della fabbrica.

Le Silva però non sanno che in realtà Francisca continua a esibirsi ‘clandestinamente’, eseguendo ancora lezioni di canto e non avendo mai abbandonato il sogno di poter essere una cantante famosissima a teatro.

Sei sorella anticipazioni: Francisca colta con le mani nel sacco

Dopo aver quasi perso la vita Francisca capisce quanto sia importante per lei continua a cantare. Ecco perché si presenta a teatro e chiedi di poter partecipare alla rappresentazione dell,Ambigú. Francisca è ormai noto e riesce ad ottenere la parte de La Bella Margarita.

Ovviamente continuano ad andare avanti le dinamiche di tutti gli altri personaggi tra i quali quella di Donna Dolores che per la prima volta apprende che suo figlio Cristobal è impegnato in una relazione con Marina: sciolto il dubbio che quest’ultimo si veda con la promessa sposa del fratello, Blanca vuole a tutti costi conoscere la donna che gli ha rubato il cuore. Nell’ultima scena della puntata di oggi le sorelle Silva scoprono la verità di Francisca: la sorella non ho mai smesso di cantare ed è proprio lei La Bella Margarita. E cosa accadrà adesso? Le sorelle costringeranno Francesca a rinunciare al suo sogno? Questo era già accaduto in passato e, la ragazza si era trovata con le spalle al muro e continuare a inseguire il suo sogno non condividendo i suoi successi con le persone le più care. Non ci resta che attendere la puntata di domani.

