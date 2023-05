Maria Esposito riceve un dolce regalo che onora il suo personaggio: Rosa Ricci

Maria Esposito riceve un regalo dolcissimo: ecco cosa mostra l’interprete di Rosa Ricci. Il regalo è dedicato proprio a questo personaggio

Sono iniziate da pochissimo le nuove registrazioni di Mare Fuori. Tantissimi sono i fanghi in questo momento stanno correndo fuori la marina militare di Napoli che, ha deciso di concedere una parte della struttura per poter registrare le scene in cui i ragazzi si trovano in carcere. Una location che in questi ultimi mesi è stata visitata tantissime volte, ma con l’inizio delle riprese sono tantissime le persone che sono a corse per cercare di vedere i propri idoli. Dovrebbe fare sicuramente piacere, ma spesso gli appassionati non riescono proprio a contenersi e, è stata mostrata pochi giorni fa una scena di uno degli attori costretto letteralmente a scappare per poter ritornare a casa.

Tra i personaggi più chiacchierati del momento c’è sicuramente quel interpretato da Maria Esposito che, con il Massimiliano Caiazzo, fatto innamorare i fan della nuova coppia che ricorda Romeo e Giulietta che hanno messo in scena gli autori. Dopo la fine delle riprese della terza stagione, e della messa in onda, sono tantissimi messaggi che ho ricevuto la ragazza sui social: molti avrebbero voluto a vederlo impegnata anche nella vita reale con l’interprete di Carmine, ma lei è stata chiara: nel suo cuore ci sta solamente Totò, altro personaggio della serie interpretato da Antonio Orefice.

Maria Esposito mostra un bellissimo regalo che ha ricevuto: è estremamente dolce

Maria Esposito non affrontato un periodo facilissimo dopo la fine della messa in onda della terza stagione della serie di successo Mare Fuori. Da alcuni screenshot che ha pubblicato sulle sue storie dell’account ufficiale di Instagram, pare che abbia vissuto tantissimi momenti di sconforto e che, alcuni amici intimi abbiano cercato di incoraggiarla per proseguire su questa strada. Giovanissima oltre ad essersi affermata come attrice, iniziato a posare come modella in tantissime campagne pubblicitarie. Maria sembra essere stata abbastanza selettiva nelle sue amicizie, ma queste sono veramente speciali. Ecco perché resta veramente stupita quando riceve questo dolce dono.

Un regalo estremamente dolce dedicato al suo personaggio che tanto l’ha resa nota. Tra la torta con la sua iconica frase, biscotti con le sue immagini e ovviamente sempre riferimento alla serie, Maria resta senza parole: un regalo dolcissimo in tutti i sensi.

