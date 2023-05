Mare Fuori, Maria Esposito e il primo spoiler sulla quarta stagione: "Sta per tornare!"

Maria Esposito, l’attrice che interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori, fa uno spoiler della quarta stagione

Stanno finalmente per iniziare le riprese della posta un giorno della serie di successo Mare Fuori. Le prime sono state pubblicate anche sul costo dello streaming, Netflix, facendo in modo che tantissimi che tantissimi telespettatori si affezionassero ai personaggi del prodotto Rai. Per la terza stagione infatti, i vertici hanno deciso prima di pubblicare gli episodi sulla loro piattaforma online, Rai play per poi mandarli in onda sul palinsesto. Non importava che molte persone avessero già visto gli episodi, il fatto di poterli osservare anche in TV, ha fatto si che i commenti sui social, in particolar modo Twitter, avvicinassero ancora di più i telespettatori con uno scambio di idee e confronti. Il successo che ha ottenuto con questa terza stagione, è stato incredibile tanto che, alcuni ragazzi del cast hanno già ricevuto nuove proposte lavorative, mentre altri vogliono concentrarsi sui loro personaggi di Mare Fuori, ricevendo però tantissima opportunità lavorative sul mondo dei social.

Arriva poi la bella notizia che tutti aspettavano: a maggio sarebbero iniziate le riprese della serie. Stando a quanto aveva dichiarato Ivan Silvestrini, il regista della serie, sarebbero servite circa 18 settimane per realizzare 12 episodi.

Maria Esposito, il primo spoiler della quarta stagione di Mare Fuori: ecco che cosa ha dichiarato

Uno dei personaggi che ti ha fatto impazzire il pubblico è stata senza ombra di dubbio quello di Maria Esposito: Rosa Ricci. Nell’ultima scena infatti si trova in compagnia di Carmine e di suo padre prima che si senta un colpo di pistola. Il regista aveva subito dichiarato che da quel corpo ne sarebbe uscita illesa Rosa Ricci, ma sembra che questo piccolo spoiler non è mai passato ai veri fan della serie. Ecco allora che ad un passo dall’inizio delle riprese, Maria pubblica questa storia sul suo account ufficiale di Instagram.

Questo lascia intendere che ci sarà un vero e proprio cambio del personaggio. Rosa l’abbiamo conosciuta come una ragazza impulsiva che si è fatta rinchiudere nel carcere, credendo di poter vendicare i suoi fratelli il padre. In realtà la Ricci nelle ultime date ha un vero e proprio cambio dovuto al suo amore per Carmine. Da questa storia si lascia intendere che non solo vedremo Rosa, ma sarà ancora più diversa da come l’avevamo vista nelle ultime puntate. Non ci resta quindi che aspettare che l’attrice vada sul set e ci regali qualche altro contenuto.

