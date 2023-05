Manila Nazzaro e Stefano Oradei, la verità sul loro presunto flirt: "È tutto vero?" dopo lo sfogo di Amoruso

Il mondo dello spettacolo è sempre ricco di sorprese e questa volta coinvolge Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Dopo mesi di silenzio, Lorenzo ha deciso di rompere il silenzio e ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto parlare tanto di sé. Tra rumors di tradimenti e presunti flirt con il ballerino Stefano Oradei, la situazione sembra essersi fatta molto complicata. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata storia...

Di cosa parliamo in questo articolo... Lorenzo Amoruso si sfoga sui social

Amarezza per il trattamento ricevuto

Insinuazioni su un possibile tradimento di Manila Nazzaro

Rumors su un flirt tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Complicità evidente tra i due al compleanno di Valeria Marini

Lorenzo Amoruso si è espresso in modo piuttosto negativo nei confronti di Manila Nazzaro, insinuando che la show girl avesse un flirt con un'altra persona mentre era ancora con lui. In particolare, l'ex calciatore ha affermato che la donna si frequentava già con una persona diversa pochi giorni dopo la rottura. Questo fatto ha smentito le dichiarazioni precedenti della Nazzaro, che aveva sempre negato qualsiasi tradimento alla base della separazione.

Secondo voci di corridoio riportate oggi da Today, sembra che Manila Nazzaro abbia una relazione con il ballerino Stefano Oradei. I due sarebbero stati visti insieme al compleanno di Valeria Marini, dove sembravano molto affiatati e complici. La complicità tra di loro era evidente e, nonostante il fatto che abbiano cercato di nascondere i loro sentimenti, sembrava che il feeling fosse forte.

Non ci sono ancora commenti ufficiali da parte della Nazzaro in merito a questi rumors, ma certamente questa notizia potrebbe spiegare il comportamento di Lorenzo Amoruso. Non è da escludere che le affermazioni fatte dal calciatore durante la diretta con Biagio D'Anelli riguardassero proprio Stefano Oradei, il ballerino con cui Manila Nazzaro avrebbe un flirt. Tuttavia, non possiamo affermare con certezza che queste voci siano vere, quindi è necessario prendere tutto con le pinze e verificare le fonti.

È importante ricordare che ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione e di vivere la propria vita come meglio crede. Tuttavia, anche se non conosciamo veramente le dinamiche della relazione tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, è importante mantenere un atteggiamento rispettoso e non alimentare inutili polemiche o insinuazioni. Cosa ne pensate voi? Ritenete giusto dare spazio alle voci che alimentano pettegolezzi o preferite concentrarvi sulle questioni che realmente contano?