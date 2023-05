Chiara Ferragni spende una fortuna per la scuola privata del figlio Leone: ecco quanto costa la retta!

Chiara Ferragni è una delle influencer digitali più seguite al mondo con oltre 26 milioni di followers sui suoi profili social. Dopo aver creato il suo blog The Blonde Salad e la linea di moda Chiara Ferragni Collection, l'influencer si è sposata con il rapper Fedez e ha avuto due figli, Leone e Vittoria. Molti fan si chiedono dove sia frequentata la scuola il primogenito della coppia e grazie ad una foto postata dalla Ferragni, è stato scoperto che frequenta la St Louis School, una rinomata scuola bilingue di Milano. Scopriamo insieme i dettagli.

Chiara Ferragni è indubbiamente uno dei personaggi più famosi e influenti al mondo. Grazie al suo blog The Blonde Salad, ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, diventando una delle fashion blogger più amate e seguite. La giovane donna ha poi ampliato la sua attività, creando la Chiara Ferragni Collection, una sua linea di moda che ha aperto vari store in diverse parti del mondo, come Parigi, Milano e Giappone. La giovane donna è sposata con il rapper Fedez ed è mamma di due splendidi figli: Leone e Vittoria.

In questi giorni, i Ferragnez sono nuovamente al centro dell'attenzione grazie alla seconda stagione della loro serie The Ferragnez, che sta riscuotendo un grande successo su Prime Video. I fan si chiedono spesso quale sia la scuola frequentata dal primo figlio della coppia, Leone, che appare spesso sui social e che ha attirato l'attenzione di tutti sin dalla sua nascita.

Il bambino frequenta infatti la St Louis School, una scuola bilingue di Milano che offre un percorso completo, dalla scuola primaria alla preparazione pre-universitaria. Molti fan si sono incuriositi anche dal costo della scuola, che non è di certo alla portata di tutti.

Nonostante abbia solo 5 anni, Leone ha già una carriera scolastica alle spalle e la sua divisa scolastica ha attirato l'attenzione dei fan che si sono chiesti se fosse la stessa scuola che frequentava lo scorso anno. La scelta della scuola per i propri figli è sempre una decisione importante per i genitori e, nel caso di personaggi famosi come Chiara Ferragni, diventa un argomento di grande interesse per i fan.

"La bellezza di un bambino risiede nella sua innocenza e nella sua purezza". Questa citazione di James Hillman ci fa riflettere sulla grande attenzione che i Ferragnez dedicano alla scuola dei loro figli. Leone, il primogenito, frequentava già una scuola bilingue lo scorso anno e quest'anno sembra essere rimasto nella stessa. Che si tratti di una scelta dettata da convinzioni profonde o una mera questione di prestigio, sta di fatto che i Ferragnez dimostrano di avere a cuore la formazione dei loro piccoli. L'establishment scolastico italiano, infatti, non sempre è all'altezza delle aspettative e spesso si limita a ripetere schemi superati. È bello vedere che ci sono persone che credono ancora nell'importanza della scuola e nell'educazione dei figli.

Scopri quale scuola frequenta Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez: si tratta della St Louis School di Milano, una scuola bilingue completa dal percorso primario alla preparazione pre-universitaria.

Chiara Ferragni è senza dubbio un'ispirazione per molti giovani che si avvicinano al mondo della moda e del digital marketing. Il grande successo di cui gode e la sua capacità di coinvolgimento della comunità sui social network sono senza dubbio uno dei segreti del suo successo. Personalmente, trovo molto interessante l'attenzione che la stampa e il pubblico hanno rivolto alla scuola frequentata dal figlio della Ferragni. Come si può notare, anche la scelta di un'istituzione scolastica può generare molte discussioni sui social media. E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra opinione sulla scuola frequentata dal piccolo Leone?