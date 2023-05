Jasmine Carrisi, l'imbarazzante faccia della figlia di Al bano per la dichiarazione del fratello

Al Bano festeggia i suoi ottant’anni in compagnia di tutta la famiglia: un momento imbarazzante che riprende Jasmine e suo fratello minore non è sfuggito ai fan

Sono ormai mesi che non si fa altro che parlare del compleanno del cantante di Cellino San Marco: Al Bano. Quando a partecipato come ospite speciale al festival di Sanremo, Amadeus gli ha fatto trovare ben quattro torte con 20 candeline ciascuno per festeggiare i suoi ottant’anni. Da quel momento annunciato il suo tour 4 volte 20 in cui avrebbe festeggiato durante tutto il mese di maggio. In occasione del suo compleanno, all’arena di Verona se tenuto un grandissimo concerto spettacolo che ieri è stato mandato in onda su Mediaset. Presenti alcuni membri della sua famiglia, i fan e non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Loredana Lecciso che, a detta del cantante, era stato ovviamente è invitata, ma ha rifiutato l’invito. Forse non aveva tantissimo piacere a condividere la scena insieme alla famosissima ex Romina Power.

Al Bano a condiviso tantissimi momenti preziosi con il suo pubblico soprattutto cantando ricordando tutta la sua carriera insieme ai suoi figli. Tra questi a partecipato anche il minore, l’ultimo figlio nato dalla relazione con Loredana Lecciso che porta il suo nome. È stata veramente una sorpresa a vederlo all’evento in quanto, a differenza di tua sorella Jasmine, non sembra aver tanto piacere a far parte del mondo dello spettacolo.

Jasmine Carrisi non riesce a trattenersi per la battuta di suo fratello minore: anche i fan hanno notato la sua faccia

Durante tutto lo show Jasmine si è presa la scena cantando con suo padre il singolo che ha rivisitato insieme a Clementino: un testo di Mina, Nessuno mai, che la scorsa estate ci ha fatto compagnia in tutti lidi e locali. I due hanno dettato insieme esattamente come tutti gli altri figli presenti sul palco insieme ad Al Bano. Arrivata alla fine della serata, interviene il minore dei figli del cantante pugliese che dichiara: “Scusate ma si è fatta una certa”. In quel momento arriva la torta ed è impossibile non notare la faccia di Jasmine che resta spiazzata dalla battuta del fratello.

Al Bano Jr parla poco, ma quando lo fa è un vero spasso: Jasmine e tutti i presenti infatti non si riescono a trattenere per la battuta che ha ricordato al pubblico l’atteggiamento tipico di Ilary Blasi che, a una certa ora vuole chiudere la trasmissione il prima possibile.

